ΔΑΟΚ Λάρισας: Ενημέρωση για την υποβολή αιτήσεων για Κομφούζιο και Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιματικά Μέτρα

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ οργανώνει Ενημερωτική - Εκπαιδευτική Εκδήλωση (workshop) για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα «Personalised public services in support of the implementation of the new CAP (RECAP)», διοργανώνει στις 11 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11.00-13.30, στο Παράρτημα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Κεντρικής Ελλάδας (Καψούρη 4, 41222 Λάρισα).