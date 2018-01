Περιφέρεια Αττικής: Μέχρι 31 Ιανουαρίου αιτήσεις για συμμετοχή στη διεθνή έκθεση Natural and Organic Products Asia 2018

Η Περιφέρεια Αττικής προτίθεται να συμμετάσχει στη Διεθνή Έκθεση Natural and Organic Products Asia 2018, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 - 31 Αυγούστου 2018, στο Hong Kong (Convention and Exhibition Centre) και καλεί τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που δραστηριοποιούνται εντός της χωρικής της αρμοδιότητας, να δηλώσουν συμμετοχή.



Η «Natural and Organic Products Asia» απευθύνεται σε εταιρείες που παράγουν, εισάγουν και εμπορεύονται προϊόντα όπως Ελαιόλαδο, Ελιές και Προϊόντα ελιάς, ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντα, Βιολογικά Τρόφιμα και Ποτά, Φρέσκα Φρούτα και Λαχανικά, Γαλακτοκομικά και Τυροκομικά προϊόντα, Μέλι, Μαρμελάδες, Ζαχαρώδη, Προϊόντα Υγιεινής Διατροφής κ.α.



Στην έκθεση του 2017 συμμετείχαν 268 εκθέτες (από τους οποίους το 57% ήταν από την Ευρώπη) και την επισκέφτηκαν περισσότεροι από 8.000 αγοραστές από 40 χώρες (από τους οποίους το 34% ήταν διανομείς προϊόντων στην Κίνα).



Αξίζει να τονιστεί, ότι το Hong Kong, με πληθυσμό 7,3 εκ. και τουρισμό περίπου 60 εκ. ανά έτος, είναι η 4η χώρα στον κόσμο στην ευκολία σύναψης εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων και αποτελεί ζώνη ελεύθερου εμπορίου (free trade market) απαλλαγμένο από δασμούς και φόρους.



Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις της Αττικής με εξαγωγικό προσανατολισμό καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως την 31η Ιανουαρίου 2018 με αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στο fax της υπηρεσίας 2132065020 (δεν θα γίνονται δεκτές, ανυπόγραφες αιτήσεις και χωρίς τη σφραγίδα της επιχείρησης).



Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:

1) παραστατικά που αποδεικνύουν ότι η επιχείρηση είτε παράγει είτε τυποποιεί - μεταποιεί το προϊόν της εντός της Αττικής (π.χ. άδεια λειτουργίας σε ισχύ, τιμολόγια ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο συνάγεται ότι η παραγωγή ή η μεταποίηση ή τυποποίηση γίνεται στην Αττική)

2) την συνημμένη υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο και σφραγισμένη με την σφραγίδα της επιχείρησης.



Για περισσότερες πληροφορίες:

Περιφέρεια Αττικής

Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής και Προβολής

κ. Αντωνόπουλος Αθανάσιος τηλ: 2132065771

κ. Σταυρουλάκη Βασιλική τηλ:2132065770

κ. Μπιτακλή Ελένη τηλ: 2132065772