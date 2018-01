K+S Kali, εκδήλωση στην Agrotica

H K+S Kali, στο πλαίσιο της έκθεσης Agrotica, στις 2 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10:30, διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η σημασία του καλίου, μαγνησίου και θείου για την επίτευξη υψηλότερων αποδόσεων κάτω από συνθήκες στρες», στην αίθουσα Ν. Γερμανός C στο κτίριο 8, στον πάνω όροφο.



Ομιλητές θα είναι: Dr Hardter Rolf, Global head of Agronomy and Advisory at K+S Kali GmbH, Mr Bohle Johannes, Sales and Marketing Manager Fertilizer Europe at K+S Kali GmbH.