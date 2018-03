Ημερίδα του Toμέα Επιστήμης Γεωργίας της Bayer με θέμα «Μυκητολογικές Ασθένειες των Σιτηρών»

Την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας, στη Νίκαια της Λάρισας, ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση από τον Τομέα Επιστήμης Γεωργίας της Bayer Ελλάς με θέμα τις «Μυκητολογικές Ασθένειες των Σιτηρών». Καλεσμένος ομιλητής ήταν ο Επίκουρος Καθηγητής Φυτοπαθολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας Δρ. Ευάγγελος Βέλλιος.



Στην εκδήλωση συμμετείχαν παραγωγοί, γεωπόνοι και εκπρόσωποι της βιομηχανίας τροφίμων από την ευρύτερη περιοχή της Λάρισας.



Την εκδήλωση προλόγησε ο κ. Γρηγόριος Μοσχόπουλος, Head of Field Marketing and Campaign Management του Τομέα Επιστήμης Γεωργίας της Bayer Ελλάς, ο οποίος αναφέρθηκε στη μακροχρόνια στήριξη των σιτοπαραγωγών μέσα από καινοτόμα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις της Bayer στον τομέα της φυτοπροστασίας των σιτηρών σχετικά με νέα προϊόντα και υπηρεσίες.



Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο κ. Ευάγγελος Βέλλιος, ο οποίος πραγματοποίησε μια άκρως ενδιαφέρουσα διάλεξη με θέμα τις κυριότερες μυκητολογικές ασθένειες που προσβάλλουν τα σιτηρά όσον αφορά την επιδημιολογία τους, τη συμπτωματολογία τους καθώς και τις μεθόδους αντιμετώπισής τους. Στη συνέχεια, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να θέσουν τα ερωτήματά τους στον κ. Βέλλιο και κυρίως να του παραδώσουν δείγματα σιτηρών για εξέταση ώστε να λάβουν εξατομικευμένη διάγνωση για κάθε χωράφι καθώς και τα ενδεδειγμένα μέτρα αντιμετώπισης των μυκητολογικών ασθενειών.



Την εκδήλωση έκλεισε με ομιλία του ο γεωπόνος κ. Γεώργιος Γαλούσης, Field Marketing Mngt Central του Τομέα Επιστήμης Γεωργίας της Bayer Ελλάς, ο οποίος αναφέρθηκε στα κρίσιμα στάδια προστασίας της καλλιέργειας από μυκητολογικές προσβολές κάνοντας μια ανάλυση των τεχνικών προδιαγραφών των δραστικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση των μυκήτων στα σιτηρά. Τέλος, μέσα από μια σύντομη παρουσίαση, ενθάρρυνε τους παραγωγούς να εγγραφούν και να συμμετάσχουν στο καινοτόμο πρόγραμμα επιβράβευσης των παραγωγών από την Bayer Ελλάς με την επωνυμία BayWin.

Γνωρίζοντας πως η καινοτομία στη φυτοπροστασία είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της παραγωγής και της επαρκούς παροχής τροφίμων, η Bayer πάντα επικεντρωμένη στην τεχνολογία αιχμής, θα συνεχίζει να προσφέρει μία διακεκριμένη ποικιλία προϊόντων και ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υποστήριξης στη σύγχρονη αειφόρο γεωργία.