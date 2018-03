Bayer: Eκδήλωση για ολοκληρωμένες λύσεις στην καλλιέργεια του βαμβακιού

Την Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκε στην Καρδίτσα εκδήλωση με θέμα τις Ολοκληρωμένες Λύσεις στην καλλιέργεια του Βαμβακιού από τον Τομέα Επιστήμης Γεωργίας της Bayer Ελλάς και τον Προμηθευτικό Συνεταιρισμό Γεωπόνων Καρδίτσας.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν πλήθος παραγωγών από τις περιοχές των Σοφάδων, του Παλαμά αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Καρδίτσας.



Την διοργάνωση προλόγησε ο κ. Γρηγόριος Μοσχόπουλος, Head of Field Marketing and Campaign Management του Τομέα Επιστήμης Γεωργίας της Bayer Ελλάς, ο οποίος αναφέρθηκε στη μακροχρόνια στήριξη των βαμβακοπαραγωγών μέσω των επενδύσεων της Bayer στον τομέα της φυτοπροστασίας και των σπόρων του βαμβακιού σε νέα καινοτόμα προϊόντα, νέες ποικιλίες βαμβακιού και υπηρεσίες.



Στη συνέχεια ο γεωπόνος κ. Γεώργιος Γαλούσης, Field Marketing Management Central του Τομέα Επιστήμης Γεωργίας της Bayer Ελλάς, παρουσίασε το νέο ζιζανιοκτόνο για την καλλιέργεια του βαμβακιού με την επωνυμία Fibranto κάνοντας εκτενή αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος αλλά και στα οφέλη από τη χρήση του για τους βαμβακοπαραγωγούς.

Επίσης, αναφέρθηκε στο Proteus 170 OD, το πλέον ολοκληρωμένο εντομοκτόνο για την καλλιέργεια του βαμβακιού, κάνοντας μια σύντομη αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και εστιάζοντας στις λύσεις που προσφέρει στον έλεγχο των σημαντικότερων εχθρών του βαμβακιού μέσα από παραδείγματα καίριων επεμβάσεων στα κρίσιμα στάδια της καλλιέργειας.

Τέλος, ενθάρρυνε τους παραγωγούς να εγγραφούν και να συμμετάσχουν στο καινοτόμο πρόγραμμα επιβράβευσης των παραγωγών από την Bayer Ελλάς με την επωνυμία BayWin.

Ακολούθησε ο γεωπόνος κ. Δημήτριος Γκίζας, Seeds Coordinator του Τομέα Επιστήμης Γεωργίας της Bayer Ελλάς, ο οποίος αναφέρθηκε στις αρχές της Βιώσιμης Γεωργίας και της Γεωργίας Ακριβείας, κάνοντας εκτενή αναφορά στα αποτελέσματα των πειραματικών έργων που χρηματοδοτεί η Bayer Ελλάς όσον αφορά την εφαρμογή μοντέλων της Γεωργίας Ακριβείας στην καλλιέργεια του βαμβακιού.

Αναφέρθηκε επίσης, στις νέες ποικιλίες βαμβακιού Carla, Elsa και Fiona, κάνοντας αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε ποικιλίας καθώς και στις ήδη καταξιωμένες στη συνείδηση του παραγωγού ποικιλίες βαμβακιού Celia, Flora και Carmen.

Eπιπλέον, εστίασε την προσοχή των παραγωγών στα κρίσιμα στάδια διαχείρισης του βαμβακιού, από την εγκατάσταση της καλλιέργειας με συμβουλές για ένα δυναμικό ξεκίνημα, το χρόνο της πρώτης άρδευσης, την ανάγκη διατήρησης των πρώτων χτενιών έως την ωρίμανση και αποφύλλωση του βαμβακιού με τους κρίσιμους χρόνους αυτών ανά ποικιλία.



Γνωρίζοντας πως η καινοτομία στη φυτοπροστασία είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της παραγωγής και της παροχής υψηλής ποιότητας τροφίμων, η Bayer πάντα επικεντρωμένη στην τεχνολογία αιχμής, θα συνεχίζει να προσφέρει μία διακεκριμένη ποικιλία προϊόντων και ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υποστήριξης της σύγχρονης αειφόρου γεωργίας.