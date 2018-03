Πρόσφατα ανακοινώθηκαν οι Καλεσμένοι Ομιλητές του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος «HydroMediT 2018».



Το Συνέδριο διοργανώνεται ανά διετία από τα Τμήματα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Τεχνολόγων Ιχθυολόγων (ΠΑΣΤΙ).



Φέτος το συνέδριο διεξάγεται σε συνεργασία με το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), την Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Τροφίμων (ΠΕΤΕΤ), και την European Aquaculture Society (EAS), ενώ υποστηρίζεται από την Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου, τον Επιστημονικό Σύλλογο Αλιείας Διακοσμητικών Ιχθύων του Ιράν, την Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Ιχθυολόγων Ανώτατης Εκπαίδευση Δημοσίου, και το Τμήμα Αλιείας & Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξής & Περιβάλλοντος της Κύπρου.



Το Συνέδριο με κεντρικό θέμα «Γαλάζια Βιοτεχνολογία στους Έμβιους Υδατικούς Πόρους» θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο, από τις 8 έως 11 Νοεμβρίου 2018 και σε αυτό - εκτός από τους συγγραφείς που θα υποβάλλουν εργασίες για κρίση ώστε να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα τους - θα παρευρεθούν ως καλεσμένοι ομιλητές διακεκριμένοι επιστήμονες που θα αναπτύξουν τις νέες επιστημονικές και τεχνολογικές τάσεις στα επιμέρους θέματα που έχει ως αντικείμενο το Συνέδριο.



Ειδικότερα, οι καλεσμένοι ομιλητές του «HydroMediT 2018» είναι οι εξής:



Αχιλλέας Καπανίδης (Ηνωμένο Βασίλειο)

Είναι Καθηγητής Βιολογικής Φυσικής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Σπούδασε Χημεία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην Επιστήμη Τροφίμων, με Διδακτορικό στη Βιολογική Χημεία από το Πανεπιστήμιο Rutgers (ΗΠΑ).



Yuri Kartavtsev (Ρωσική Ομοσπονδία)

Είναι Καθηγητής και Κύριος Επιστημονικός Ερευνητής στο Εθνικό Επιστημονικό Κέντρο Θαλάσσιας Βιολογίας της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών (FEB RAS).



Mark Dickey - Collas (Ηνωμένο Βασίλειο)

Είναι ο Συντονιστής για την Οικοσυστημική Προσέγγιση του Διεθνούς Συμβουλίου για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (International Council for the Exploration of the Sea – ICES), και Αναπληρωτής Καθηγητής στο Εθνικό Ινστιτούτο Υδατικών Πόρων (DTU Aqua) του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Δανίας.



Reyhan Akcaalan (Τουρκία)

Είναι Καθηγήτρια Λιμνολογίας στην Σχολή Υδατικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης.



Cemal Turan (Τουρκία)

Είναι Καθηγητής στο Εργαστήριο Μοριακής Οικολογίας και Γενετικής της Αλιείας της Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών & Τεχνολογίας του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Iskenderun.



Κωνσταντίνος Μυλωνάς (Ελλάδα)

Είναι Αναπληρωτής Διευθυντής στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας & Υδατοκαλλιέργειας του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).



Xavier Durrieu de Madron (Γαλλία)

Είναι Διευθυντής Έρευνας στο Κέντρο Έρευνας & Μελέτης του Περιβάλλοντος της Μεσογείου (CEFREM) του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας, στο Πανεπιστήμιο του Perpignan Via Domitia.



Η εκτεταμένη διεθνής προβολή και δημοσιότητα των Συνεδρίων «HydroMediT» έχει ήδη εδραιωθεί. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι στο HydroMediT 2014 (Βόλος) και στο HydroMediT 2016 (Μεσολόγγι) έλαβαν μέρος από 500 σύνεδροι περίπου, ενώ παρουσιάστηκαν 85 εργασίες (17 χώρες), και 128 εργασίες (21 χώρες) αντίστοιχα.



Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η αγγλική, και φέτος εκτός από τις κλασσικές προφορικές παρουσιάσεις θα συμπεριληφθεί και ειδική συνεδρία για e-poster, ενώ τα πρακτικά θα είναι διαθέσιμα στους συνέδρους κατά την άφιξή τους (σε ψηφιακή μορφή, ή στο διαδίκτυο).



Πληροφορίες για το συνέδριο πατήστε εδώ



Ο ΑγροΤύπος είναι χορηγός επικοινωνίας του Συνεδρίου.