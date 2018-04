Από 1-3 Ιουνίου η Balkannabis Expo 2018 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων

Η μεγαλύτερη διεθνής εμπορική έκθεση κάνναβης στην Ελλάδα μετράει αντίστροφα. Για τρεις ολόκληρες μέρες, από την 1η έως τις 3 Ιουνίου 2018, η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων θα αποτελέσει το σημείο αναφοράς για την παγκόσμια βιομηχανία της κάνναβης.



Στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους της έκθεσης BALKANNABIS EXPO 2018 θα συναντηθούν οι πλέον καταξιωμένοι επαγγελματίες του κλάδου, καλλιεργητές, παραγωγοί και επιστήμονες για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την παρουσίαση των πιο σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογιών και εφαρμογών της βιομηχανικής και φαρμακευτικής κάνναβης.



Διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα



Η έκθεση BALKANNABIS EXPO φιλοδοξεί να γίνει θεσμός ανοίγοντας το δρόμο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας κάνναβης. Η χώρα μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην παραγωγική, επιχειρηματική και ερευνητική αξιοποίηση της κάνναβης για βιομηχανικούς και ιατρικούς σκοπούς εξαιτίας του κλίματος και της γεωμορφολογίας της. Με το νέο νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο για τη Βιομηχανική και Φαρμακευτική Κάνναβη, η χώρα μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην καθιέρωση της βιομηχανίας της κάνναβης στα Βαλκάνια, δημιουργώντας περισσότερες από 10.000 θέσεις εργασίας. Η παγκόσμια αγορά της νόμιμης κάνναβης αναμένεται να ξεπεράσει τα 65 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2021.



Οι δυνατότητες εξαγωγής Φαρμακευτικής και Βιομηχανικής Κάνναβης από την Ελλάδα τα επόμενα χρόνια θα εκτιναχθούν, ενώ ήδη εκδηλώνεται αξιοσημείωτο επενδυτικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό. Τα παραδείγματα χωρών όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ουρουγουάη δείχνουν το δρόμο προς ένα ορθολογικό και ολοκληρωμένο μοντέλο νόμιμης παραγωγής και εκμετάλλευσης του φυτού. Γινόμαστε κι εμείς πρωταγωνιστές των εξελίξεων.



Η BALKANNABIS 2018 δεν είναι απλά μία ακόμη EXPO.



Οι διοργανωτές, με την πολύχρονη ερευνητική και αναγνωρισμένη επαγγελματική δραστηριότητά τους, φέρνουν για πρώτη φορά στην Αθήνα τους σημαντικότερους επιστήμονες και επιχειρηματίες του κλάδου για να συμμετάσχουν σε δύο διεθνή συνέδρια:



Το συνέδριο «Επιστήμη της Ιατρικής Κάνναβης» με θέμα την επιστήμη και τις ιατρικές/ θεραπευτικές εφαρμογές της κάνναβης (1 Ιουνίου 2018, 12.00- 21.00, στο αμφιθέατρο Αθήνα 9.84)



Εκθέτες και κοινό θα έχουν την μοναδική ευκαιρία να ακούσουν μεταξύ άλλων:



-την Δρ. Bonni Goldstein, Διευθύντρια της Canna-Centers, της ιατρικής κλινικής αφιερωμένης στην εκπαίδευση ασθενών στη χρήση κάνναβης για σοβαρές και χρόνιες παθήσεις, που λειτουργεί στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Το 2008, η Δρ Goldstein έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επιστήμη της ιατρικής κάνναβης, όταν είδε τα ευεργετικά της αποτελέσματα σε έναν άρρωστο φίλο. Έκτοτε έχει κατευθύνει θεραπευτικά τόσο τους ενήλικες όσο και τους παιδιατρικούς ασθενείς για χρήση ιατρικής κάνναβης. Έχει δώσει πολυάριθμες διαλέξεις σε πολλά προγράμματα υποστήριξης ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της Κοινότητας Υποστήριξης Καρκίνου και της Παιδιατρικής Επιληψίας.



-τον γιατρό Ethan Russo, Διευθυντή Έρευνας και Ανάπτυξης στο φημισμένο Διεθνές Ινστιτούτο για την Κάνναβη και τα Κανναβιδοειδή (International Cannabis and Cannabinoid Institute, ICCI), του πρώτου εξειδικευμένου ερευνητικού κέντρου στην καρδιά της Ευρώπης, την Πράγα. Ο Russo, διακεκριμένος νευρολόγος από τις ΗΠΑ, έχει διατελέσει πρώην πρόεδρος της Διεθνούς Ερευνητικής Κοινότητας για τα Κανναβιδοειδή και Πρόεδρος του Διεθνούς Οργανισμού για τη Φαρμακολογία των Κανναβιδοειδών. Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο για την κάνναβη, τη διαχείριση πόνου, τη νευρολογία και τα φαρμακευτικά βότανα.



-την Αμερικανίδα Steph Sherer, του Διεθνούς Συνασπισμού Ασθενών για την Ιατρική Κάνναβη (IMCPC). Ασθενής και η ίδια που χρησιμοποιεί φαρμακευτική κάνναβη για περισσότερα από 17 χρόνια, ίδρυσε και διευθύνει το πρωτοπόρο διεθνώς οργανισμό για τη συμβουλευτική υποστήριξη ασθενών, Americans for Safe Access (ASA).

τον Δρ David Meiri, επίκουρο καθηγητή στο Εργαστήριο για τη Βιολογία του Καρκίνου και Έρευνας των Κανναβιδοειδών στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Technion του Ισραήλ. Αυτή την περίοδο, το εργαστήριό του ερευνά τις θεραπευτικές δυνατότητες των φυτο-κανναβιδοειδών, των ιδιαίτερων ενεργών συστατικών της Κάνναβης. Εστιάζουν στον προσδιορισμό των αντικαρκινικών επιδράσεων των κανναβιδοειδών, περιλαμβανομένης της αντι-μεταστατικής και προ-αποπτωτικής επίδρασης που ασκούν τα φυτο-κανναβιδοειδή σε ένα φάσμα καρκινικών κυττάρων.



Το δεύτερο συνέδριο, με τίτλο «Συνάντηση Κορυφής για την Βιομηχανική Κάνναβη» έχει ως θέμα την βιομηχανική χρήση και απευθύνεται σε παραγωγούς και καλλιεργητές (2 Ιουνίου 2018, 12.00 - 21.00, στο αμφιθέατρο Αθήνα 9.84)



Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται οι ομιλίες:



-του Paul Benham, με 25 χρόνια εμπειρία στον κλάδο της βιομηχανικής κάνναβης. Θεωρείται ένας από τους ιδρυτές της βιομηχανίας της διατροφικής κάνναβης στην Ευρώπη. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Elixinol, τον ένα από τους τρεις μεγαλύτερους προμηθευτές φυτικών φαρμάκων/ συμπληρωμάτων Κανναβιδιόλης (CBD) σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, και Διευθύνων Σύμβουλος της Hemp Foods Australia- τον μεγαλύτερο προμηθευτή τροφίμων κάνναβης στο νότιο ημισφαίριο. Ο Paul Benhaim δραστηριοποιείται επίσης με την φαρμακευτική κάνναβη στην Αυστραλία και έχει γράψει 9 βιβλία για την βιομηχανική κάνναβη.



-του Daniel Kruse, ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας βιομηχανικής κάνναβης στην Ευρώπη, της Hempro International στην Γερμανία. Έχει περισσότερες από δύο δεκαετίες εμπειρίας στον κλάδο της βιομηχανικής κάνναβης. Από το 2013 είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της EIHA (European Industrial Hemp Association).



-του Morris Beegle, δραστήριου μέλους της Αμερικανικής Ομοσπονδίας για την Βιομηχανική Κάνναβη και ιδρυτή της NoCo Hemp Expo, της μεγαλύτερης έκθεσης βιομηχανικής κάνναβης στον κόσμο που υποστηρίζει επίσημα την BALKANNABIS EXPO.



-του Rafael Dulon, διευθύνοντα συμβούλου της Γερμανικής HANF FARM, έναν από τους πιο έμπειρους καλλιεργητές και μεταποιητές βιομηχανικής κάνναβης στην Ευρώπη.



Περισσότερες πληροφορίες για τα συνέδρια και τους υπόλοιπους ομιλητές εδώ: https://goo.gl/cuJCGP



Σε αφορά!



Για πρώτη φορά στην Ελλάδα η BALKANNABIS EXPO προσφέρει στο κοινό έγκυρη και επιστημονική ενημέρωση, παρουσίαση καινοτομιών και προϊόντων, δικτύωση με τις πιο δραστήριες εταιρίες, ανάπτυξη των επιχειρηματικών προοπτικών του κλάδου.

Ό,τι θα ήθελες να μάθεις για την Κάνναβη: οι εφαρμογές της ιατρικής κάνναβης, η αγροτική διάσταση, αλλά και οι τελευταίες εξελίξεις στην ραγδαία αναπτυσσόμενη βιομηχανία προϊόντων κάνναβης θα συναντηθούν για ένα τριήμερο στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.



Χαιρετισμό έχουν κληθεί να απευθύνουν ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ιωάννης Τσιρώνης, ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης κ.α.



Η Κάνναβη είναι το μέλλον. Εσύ θα λείπεις;



H BALKANNABIS EXPO σε αριθμούς:

120 εκθέτες από όλο τον κόσμο, οι πιο δραστήριες εταιρίες του κλάδου διεθνώς.

Δύο διεθνή συνέδρια.

Περισσότεροι από 35 ομιλητές διεθνούς εμβέλειας και κύρους από 18 χώρες.

Τέσσερα επαγγελματικά σεμινάρια (masterclasses) για ιατρούς, θεραπευτικό προσωπικό, καλλιεργητές και παραγωγούς (με προεγγραφές).

Έξι εργαστήρια - παρουσιάσεις (διατροφή, μαγειρική, δόμηση, κα).

Πολλές παράλληλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες (έκθεση πόστερ και σκίτσων, τσίρκο, ζογκλέρ, μουσική από DJs και παραγωγούς).



Ανοίξαμε τον δρόμο, περνάμε στην εφαρμογή.



Εισιτήρια:

- Ημερήσιο 8€ (προπώληση), 10€ (στην είσοδο)

- Τριημέρου 20€ (προπώληση), 25€ (στην είσοδο)

Κάθε εισιτήριο σας παρέχει πλήρη πρόσβαση στην έκθεση, τα συνέδρια και τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.



Αγορά εισιτηρίων από Viva.gr: https://goo.gl/JojhjK



Η BALKANNABIS EXPO πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, της Περιφέρειας Αττικής και της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. Στηρίζεται από διεθνείς φορείς, οργανισμούς και δίκτυα όπως οι International Cannabis and Cannabinoid Institute (ICCI), ENCOD, FAAAT, NoCo Hemp Expo, ICANNA.



