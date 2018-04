ΣΒΒΕ και Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνουν συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ομάδας Αγροδιατροφής του Enterprise Europe Network

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), με την υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, διοργανώνει διήμερη συνάντηση εργασίας της ομάδας Αγροδιατροφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Enterprise Europe Network και Επιχειρηματική Αποστολή, την Πέμπτη (26/4) και την Παρασκευή (27/4).



Στη συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Freskon 2018, στην Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης στη Helexpo, αναμένεται να παραβρεθούν 80 εκπρόσωποι επιχειρηματικών, αναπτυξιακών και ερευνητικών φορέων από 23 συνολικά χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι θα συνοδεύονται από στελέχη επιχειρήσεων.



Χαιρετισμό θα απευθύνουν οι κ.κ. Βούλα Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Γιάννης Σταύρου, Α’ Αντιπρόεδρος του ΣΒΒΕ και Patrick De Molder, Πρόεδρος της Ομάδας Αγροδιατροφής.



Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων για την ανακήρυξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως Επιχειρηματικής Περιφέρειας της Ευρώπης για το 2018, από την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών.



Ο κ. Γιάννης Σταύρου μεταξύ άλλων θα αναφερθεί σε χαρακτηριστικά παραδείγματα επιτυχημένων προϊόντα επιχειρήσεων μελών του ΣΒΒΕ.



Οι επιχειρήσεις ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΑΕ, PELOPAC AE, ZANAE AE, ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΕ, VENUS GROWERS χορήγησαν ευγενικά τα προϊόντα τους προς τους συμμετέχοντες της συνάντησης.



Κατά τη διάρκεια των εργασιών της πρώτης ημέρας, οι εισηγητές θα επικεντρωθούν στην ελληνική πραγματικότητα με στόχο την προβολή του Αγροδιατροφικού τομέα της Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, ο κ. Ευάγγελος Βέργος, Κοσμήτορας της Σχολής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής θα παρουσιάσει την κατάσταση του Αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των αναπτυξιακών προοπτικών του κλάδου.



Επίσης, η κ. Γερακίνα Μπισμπινά, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιήσει παρουσίαση σχετικά με την «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Κεντρικής Μακεδονίας», που αποτελεί ένα νεοσύστατο δίκτυο φορέων με στόχο την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, καθώς και προβολής και προώθησης προϊόντων διατροφής της Μακεδονίας, ενώ ο κ. Μιχάλης Λιχούνας, Διευθυντής Εξαγωγών της εταιρίας ΚΡΟΝΟΣ, θα πραγματοποιήσει εισήγηση σχετικά με το «Δίκτυο Ελληνικών Κονσερβοποιών Φρούτων».



Η επιβλέπουσα της Ευρωπαϊκής Ομάδας Αγροδιατροφής, κ. Nadia Loddo, Communication officer, Comminication Governance and Training Sector of the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME), εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Πρόεδρος της ομάδας κ. Patrick De Molder του Φλαμανδικού φορέα υποστήριξης επιχειρηματικότητας στον τομέα της αγροδιατροφής, VLAAMS GEWEST-VLAIO, που ανήκει στο Υπουργείο Οικονομίας και Καινοτομίας της Φλαμανδικής κυβέρνησης, θα παρουσιάσουν το έργο της ομάδας συνολικά και ανά χώρα.



Τη δεύτερη μέρα της συνάντησης, θα πραγματοποιηθούν εισηγήσεις εκπροσώπων ευρωπαϊκών φορέων οι οποίες θα επικεντρωθούν σε θέματα που αφορούν υποστήριξη επιχειρήσεων για διεθνοποίηση, καινοτομία, έρευνα και χρηματοδότηση αναπτυξιακών δραστηριοτήτων.



Παράλληλα, τα μέλη της επιχειρηματικής αποστολής κατά τη διάρκεια του διημέρου, στο πλαίσιο του προγράμματος Hosted Buyers, θα επισκεφτούν την έκθεση Freskon και θα πραγματοποιήσουν συναντήσεις με Έλληνες εκθέτες.



Διαβάστε το πρόγραμμα του διημέρου