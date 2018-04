Better Life Farming: Συμμαχία των τεσσάρων για ενίσχυση των μικρών παραγωγών σε όλο τον κόσμο

Η Bayer, ο Διεθνής Οικονομικός Οργανισμός (IFC, μέλος του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας / World Bank Group), η Netafim, και η Swiss Re Corporate Solutions, ανακοίνωσαν, στις 20 Απριλίου, μία παγκόσμια συμμαχία, με την ονομασία Better Life Farming, ώστε να παρέχουν ολιστικές και καινοτόμες λύσεις σε παραγωγούς μικρής κλίμακας στον αναπτυσσόμενο κόσμο και να τους διευκολύνουν να αναπτύξουν τις φάρμες τους σε αειφόρες επιχειρήσεις.



Η νέα συμμαχία θα αναπτύξει καινοτόμα και κλιμακούμενα επιχειρηματικά μοντέλα με τοπικούς συνεργάτες με σκοπό τη βελτίωση της ζωής και την ασφάλεια των τροφίμων.



Μαζί με πολυάριθμους συνεργάτες, η συμμαχία θα προσφέρει μία ολοκληρωμένη προσέγγιση καλύπτοντας από τη φύτευση σπόρων, την άρδευση ακριβείας και τη φυτοπροστασία, μέχρι τη χρηματοδότηση και την ασφάλιση - όλα εξατομικευμένα στις ειδικές τοπικές και πολιτιστικές ανάγκες αυτών που καλλιεργούν λιγότερο από 2 εκτάρια γης.



Περίπου 450 εκατομμύρια παραγωγοί μικρής κλίμακας σε όλο τον κόσμο είναι ευάλωτοι σε πολλαπλές προκλήσεις - όπως η έλλειψη χρηματοδότησης, οι αντίξοες κλιματικές επιπτώσεις, η λειψυδρία, τα έντομα και οι ασθένειες καλλιεργειών, η μετανάστευση στις πόλεις, οι κυμαινόμενες τιμές εμπορευμάτων, και τα νομοθετικά εμπόδια - και απολαμβάνουν μόνο ένα μέρος της δυναμικής της παραγωγικότητας τους.



Συνδέοντας την παγκόσμια εξειδίκευση με την ανάλυση σε βάθος των τοπικών αγορών και τους συνεργάτες, και παρέχοντας εξελιγμένες αγρονομικές λύσεις, η συμμαχία φιλοδοξεί να βοηθήσει τους παραγωγούς να συνειδητοποιήσουν τη δυναμική τους, καλλιεργώντας όχι απλά για να επιβιώσουν, αλλά κυρίως για να ευημερούν ως επιχειρήσεις που στοχεύουν στην αειφορία.



«Χρειαζόμαστε μια παγκόσμια σταδιακή αλλαγή στην καινοτομία, συνεργασία και δημιουργικότητα ώστε να βοηθήσουμε τους παραγωγούς σε όλο τον κόσμο να παράγουν περισσότερο υγιεινά, ασφαλή και προσιτά στην τιμή τρόφιμα με ένα περισσότερο βιώσιμο τρόπο», είπε ο Liam Condon, Πρόεδρος του Τομέα Crop Science της Bayer, κατά την επίσημη ανακοίνωση της πρωτοβουλίας στην Washington. «Το Better Life Farming είναι ένα σπουδαίο παράδειγμα για το πώς μία συλλογική προσπάθεια και δέσμευση για καινοτομία, αειφορία και κοινωνική ευθύνη μπορούν να συμβάλλουν σε μία καλύτερη ζωή, όχι μόνο για τους παραγωγούς μικρής κλίμακας και τις οικογένειές τους, αλλά και για τις τοπικές κοινωνίες τους».



Ένα αρχικά πιλοτικό πρόγραμμα Better Life Farming έχει ήδη βοηθήσει πολλούς παραγωγούς, όπως τη Ruth Kajuju, μία παραγωγό μικρής κλίμακας από την Κένυα. Χρησιμοποιώντας τώρα βελτιωμένες πρακτικές καλλιέργειας και φυτοπροστασίας, η Kajuju είπε ότι είναι σε θέση να στείλει στο σχολείο τα παιδιά της και αναμένει να καλλιεργεί περισσότερες καλλιέργειες στα επόμενα χρόνια.



«Ως αποτέλεσμα αυτής της πρωτοβουλίας, βλέπω τον εαυτό μου να κάνει μεγάλη πρόοδο στα επόμενα τρία χρόνια», οραματίζεται η Kajuju. «Εξελίσσομαι τόσο εγώ προσωπικά όσο και η γη μου. Τώρα καλλιεργώ 2 εκτάρια, αλλά προβλέπω ότι θα είμαι σε θέση να καλλιεργώ με επιτυχία πέντε ή και περισσότερα εκτάρια. Επίσης, θα βελτιώσω την κοινωνική μου κατάσταση και θα είμαι σε καλύτερη θέση να φροντίσω την οικογένειά μου».



Ο Sérgio Pimenta, Διευθύνων Σύμβουλος του IFC για τη Μέση Ανατολή και την Αφρική εξηγεί: «Το IFC επιδιώκει μία προσέγγιση για το οικοσύστημα ώστε να στηρίξει τους παραγωγούς μικρής κλίμακας σε όλες τις πτυχές της αλυσίδας αξίας. Αυτό σημαίνει ότι φέρνει κοντά εκπροσώπους της βιομηχανίας, χρηματοδότες και τα κανάλια αγοράς και διάθεσης μαζί με εκπαίδευση για επιχειρηματικές δεξιότητες και αγρονομικές πρακτικές μέσω μιας σχέσης που είναι βιώσιμη, αμοιβαία επωφελής και ενδυναμωμένη από ένα κατάλληλο επιχειρηματικό περιβάλλον».



«Μέσω της πρωτοβουλίας Better Life Farming, μπορούμε περαιτέρω να προστατεύσουμε τους παραγωγούς μικρής κλίμακας από τους υπάρχοντες κινδύνους όπως ξηρασία, χαλάζι, πλημμύρες και αντίξοο καιρό. Προσφέροντας οικονομική αποζημίωση για ζημιές στις καλλιέργειες και απώλεια εσόδων, η ασφάλιση καλλιεργειών μπορεί να βοηθήσει τους παραγωγούς να ανακάμψουν γρήγορα μετά από μία φυσική καταστροφή - και να συνεχίσουν να αναπτύσσουν τις καλλιεργητικές επιχειρήσεις τους και τις παροχές στις οικογένειές τους», προσθέτει ο Agostino Galvagni, Chief Executive Officer της Swiss Re Corporate Solutions.



Ο Rain Maidan, Chief Executive Officer της Netafim δήλωσε: «Αυτή η συμμαχία στοχεύει να προσφέρει λύσεις στις πιο επείγουσες παγκόσμιες προκλήσεις, όπως την αυξανόμενη ζήτηση για τροφή και τη λειψυδρία. Με τη χρήση της άρδευσης ακριβείας και άλλων εξελιγμένων γεωργικών πρακτικών που φέρνει η συμμαχία, οι παραγωγοί μικρής κλίμακας, μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τη σοδειά τους, να μειώσουν στις πιθανότητες δυσμενών επιπτώσεων από τις καιρικές αλλαγές και να διασφαλίσουν οικονομική ανάπτυξη».



Η συμμαχία φιλοδοξεί να βοηθήσει τη διασφάλιση περισσότερο ασφαλούς και θρεπτικής τροφής, με προσιτή τιμή, για τον αυξανόμενο πληθυσμό παγκοσμίως, προωθώντας το Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών Μηδενική Πείνα επιτυγχάνοντας ασφάλεια τροφίμων και βελτιωμένη διατροφή, και προωθώντας την αειφόρο γεωργία. Η αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων, όπως το νερό, τα λιπάσματα, και η ενέργεια, θα ενδυναμώσουν τους παραγωγούς να παράγουν καλλιέργειες υψηλότερης ποιότητας, να αυξήσουν τα εισοδήματά τους, και να κάνουν τη γεωργία ελκυστική για τις μελλοντικές γενιές έτσι ώστε οι αγροτικές κοινωνίες να ανθήσουν.