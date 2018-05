Οι νικητές του 1ου Διαγωνισμού Επιχειρηματικής Ιδέας του ΓΠΑ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 1ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής ιδέας ΓΠΑ που διοργάνωσε το Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Μεταφοράς Τεχνολογίας (InnovInAgri) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε μεγάλη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο ήταν Χορηγός Δράσης του Διαγωνισμού με θέμα την «Παρουσίαση και Βράβευση Επιχειρηματικών Σχεδίων Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας».



Την εκδήλωση προλόγισαν ο κ. Σταύρος Ζωγραφάκης, Αναπληρωτής Πρύτανη του Γεωπονικού και ο κ. Γ. Χαντζηνικολάου, Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών.



Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης οι ομάδες που διαγωνίζονταν παρουσίασαν 6 ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια τόσο σε εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου όσο και σε ακαδημαϊκούς και ευρύτερα ενδιαφερόμενους.

Την ανάδειξη των νικητριών ομάδων πραγματοποίησε Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία απαρτίζονταν από τον κ. Η. Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλο Enterprise Greece, τον κ. Σ. Αρσένη, Συντονιστή NBG Business Seeds, τον κ. Σ. Ζωντό, Πρόεδρο Δ.Σ. της εταιρείας The Newtons Laboratory και τον κ. Α. Σαββάκη, Πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, όπου όλοι αναφέρθηκαν στην υψηλή ποιότητα των επιχειρηματικών σχεδίων.



Αξίζει να αναφερθεί ότι για την εκπόνηση των επιχειρηματικών σχεδίων οι ομάδες που διαγωνίστηκαν δέχτηκαν σημαντική βοήθεια από συμβούλους και μέντορες. Οι σύμβουλοι ήταν μέλη ΔΕΠ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και είχαν την τεχνογνωσία να υποστηρίξουν τις ομάδες ως προς τεχνικό μέρος του επιχειρηματικού σχεδίου, την διαδικασία παραγωγής του προϊόντος κλπ. Ενώ οι μέντορες ήταν στελέχη επιχειρήσεων που ανέλαβαν να συμβουλεύουν τις ομάδες στα θέματα marketing και στη χρηματοοικονομική ανάλυση και ταυτόχρονα να μεταφέρουν στις ομάδες την τρέχουσα τεχνογνωσία της αγοράς. Στελέχη από τις εταιρείες Grant Thornton, Apivita, Μύλους Λούλη, Hellenic Value Α.Ε. Ερευνών & Συμβούλων και το Χρηματιστήριο Αθηνών στήριξαν τις ομάδες του Διαγωνισμού.



Η κατάταξη των νικητριών ομάδων ήταν η εξής:



Την 1η θέση έλαβε η ομάδα της ΈλληνFood, η οποία αξιοποιεί τα στέμφυλα (σταφύλια μετά την οινοποίηση) και τα κελυφωτά φιστίκια Β’ διαλογής στοχεύοντας στην παραγωγή βιολειτουργικών gluten-free αλεύρων, στη μείωση επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας. Κύρια επιδίωξη είναι η συνεργασία με καταστήματα delicatessen, super market και αρτοποιία.



Την 2η θέση έλαβε η ομάδα της ByMar, η οποία αξιοποιεί τα υποπροϊόντα ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας με σκοπό τη δημιουργία προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας. Δραστηριοποιείται στο χώρο των πρώτων υλών για βιοτεχνίες και συνεταιρισμούς τροφίμων καθώς και χώρους μαζικής εστίασης.



Την 3η θέση τέλος έλαβε η ομάδα της OH LIVE, η οποία παρουσίασε ελληνικά βότανα για αφεψήματα σε κάψουλες συμβατές με Nespresso.



Στις νικήτριες ομάδες απονεμηθήκαν χρηματικά έπαθλα με χορηγία του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το οποίο παρείχε υποστήριξη σε όλη την φάση της ανάπτυξης και παρουσίασης των business plans στις ομάδες του διαγωνισμού μας.



Την απονομή πραγματοποίησε ο κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπου, μεταξύ άλλων, τόνισε το διαχρονικό ρόλο του Χρηματιστηρίου στη στήριξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν λύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας.