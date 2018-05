Συμφωνία ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς με την εταιρεία AGROTECH

Με το 8ης γενιάς best seller supermini της Ford, το Fiesta και πιο συγκεκριμένα αυτό της έκδοσης Titanium των 1.500 κυβικών εκατοστών με πετρελαιοκίνηση είχε την ευκαιρία να μεταβεί στο νομό Ημαθίας, στη Βέροια, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, η συντακτική ομάδα του ΑγροΤύπου και του Περιοδικού «Γεωργία-Κτηνοτροφία».

Το πολυσυζητημένο pick up της Mercedes, το X-Class 250 d 4MATIC είχε την ευκαιρία να οδηγήσει και να δοκιμάσει κατά τις μετακινήσεις, η συντακτική ομάδα του ΑγροΤύπου και του Περιοδικού «Γεωργία-Κτηνοτροφία», σε ένα ακόμα «οδοιπορικό» που πραγματοποίησε στους νομούς Αχαΐας, Ηλείας και Μεσσηνίας, στις 8 και 9 Μαΐου.

Η θεριζοαλωνιστική μηχανή IDEAL της Massey Ferguson, Παγκόσμια Μάρκα της AGCO (NYSE:AGCO) τιμήθηκε στην κατηγορία εμπορικών υπηρεσιών του Red Dot Design Award με τον τίτλο «Red Dot: Best of the Best».