Οι πρωτοποριακές δράσεις κατάρτισης για τον αγροδιατροφικό τομέα του ΓΠΑ και της ΠΕΔ Θεσσαλίας

Για την συνεργασία του Δήμου Μουζακίου βρέθηκαν και συνομίλησαν ο δήμαρχος και Πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας κ. Γιώργος Κωτσός κ. και οι καθηγητές απο το Γ.Π.Α. κ. Μαίρη Καψοκεφάλου και κ. Κώστας Τσιμπούκας. Η συνεργασία του Δήμου με το Πανεπιστήμιο αφορά σε με το έργο «Νέα Γεωργία για την Νέα Γενιά», για το οποίο συνεργάζονται τα πανεπιστήμια Rutgers State University of New Jersey και Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μαζί με την, Αμερικανική Γεωργική Σχολή και χρηματοδοτεί το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος .



Αναλυτικά το δελτίο τύπου της ΠΕΔ Θεσσαλίας, αναφέρει τα εξής



Με επιτυχία συνεχίζεται και φέτος η συνεργασία του Δήμου Μουζακίου με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η οποία έχει ως στόχο την υποστήριξη νέων ανθρώπων να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον πρωτογενή τομέα, σε μια προσπάθεια αναζωογόνησης της υπαίθρου στην περιοχή μας.



Την προηγούμενη χρονιά εξελίχθηκε με εντυπωσιακή συμμετοχή 250 ατόμων το «Θερινό Σχολείο» στο Μουζάκι και φέτος αναμένεται σε παρόμοιες δράσεις στην περιοχή μας και στα Τρίκαλα, να καταρτιστούν άλλα 100 άτομα.



Τα παραπάνω επισημάνθηκαν άλλωστε σε συνέντευξη τύπου που έδωσαν το πρωί στα ΜΜΕ ο Δήμαρχος Μουζακίου και Πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας κ. Γιώργος Κωτσός, η Αναπλ. Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Μαίρη Καψοκεφάλου και ο καθηγητής Αγροτικής Οικονομίας κ. Κώστας Τσιμπούκας.



Σε ότι αφορά στις δράσεις κατάρτισης και συμβουλευτικής που εκπονεί το ΓΠΑ στην Θεσσαλία στο πλαίσιο του έργου «Νέα Γεωργία για την Νέα Γενιά», με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, επισημαίνονται τα παρακάτω:



Στο έργο συνεργάζονται το Rutgers State University of New Jersey, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Είναι ένα μακροχρόνιο και φιλόδοξο πρόγραμμα, το οποίο έχει ως κύριο στόχο την αναζωογόνηση της Ελληνικής Γεωργίας και του τομέα των τροφίμων, μέσω της επανεκκίνησης των νέων. Αναμένεται, ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα συμβάλλει καθοριστικά στην εθνική οικονομία.



To Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών οργανώνει σε επιλεγμένες περιοχές στην Θεσσαλία δράσεις κατάρτισης και συμβουλευτικής στα αντικείμενα «Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά», «Μελισσοκομία», «Αιγοπροβατοτροφία - Γαλακτοκομία – Τυροκομία» και «Βιώσιμη Παραγωγή Οσπρίων (Ψυχανθή)» από 1/2/2018-15/6/2018.



Οι δράσεις κατάρτισης περιλαμβάνουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε θέματα παραγωγής αλλά και επιχειρηματικότητας. Έχουν στόχο να υποστηρίξουν νέους που επιθυμούν να ξεκινήσουν ή και να εξελίξουν με δυναμικό τρόπο επιχειρηματικές δραστηριότητες στον αγροδιατροφικό τομέα. Περίπου 250 νέοι έχουν ήδη εκπαιδευτεί στην Θεσσαλία από Καθηγητές του ΓΠΑ στα παραπάνω αντικείμενα στο πλαίσιο του προγράμματος.



Οι δράσεις συμβουλευτικής περιλαμβάνουν υποστήριξη σε τεχνικά θέματα καθώς και εκπόνηση και παρακολούθηση επιχειρηματικών σχεδίων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Να σημειωθεί ότι το Θερινό Σχολείο στα Τρίκαλα, θα υλοποιηθεί σε δύο κύκλους (28 Μαΐου - 3 Ιουνίου και 4 Ιουνίου - 10 Ιουνίου).



Το Θερινό Σχολείο απευθύνεται σε νέους επιστήμονες που έχουν σπουδάσει επιστήμες που μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα (γεωπόνοι, μηχανικοί, οικονομολόγοι, διαιτολόγοι, χημικοί, κλπ) και διαρκεί 7 ημέρες. Εκπονείται σε κύκλους με συμμετοχή 60 νέων. Ήδη έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος και είναι σε εξέλιξη ο δεύτερος.

Το Θερινό σχολείο έχει στόχο να προσφέρει μία μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία μύησης των νέων στη γοητεία, την καινοτομία και τις προκλήσεις του Αγροδιατροφικού Τομέα. Επιπλέον, έχει στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων καθώς και την δημιουργία δικτύου συνεργασιών μεταξύ νέων επιστημόνων και παραγωγών.



Αξιοποιείται ένας πλούτος μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης, ενεργοποιώντας διαδραστικές δραστηριότητες με σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις, μελέτες περίπτωσης (CaseStudies) κλπ. Επιπλέον οι συμμετέχοντες συναντώνται με τοπικούς παραγωγούς και επισκέπτονται σύγχρονες και παραδοσιακές μονάδες που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα.



Επιστημονική Υπεύθυνος του προγράμματος είναι η κα Μαρία Καψοκεφάλου, Καθηγήτρια στη Διατροφή του Ανθρώπου στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Αναπληρώτρια Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας, Ακαδημαϊκών Συνεργασιών και Διασύνδεσης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.



«Το ΓΠΑ βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον αγροδιατροφικό τομέα και τη νέα γενιά, αντιλαμβάνεται τις σύγχρονες ανάγκες και παρέχει θέσεις και προτάσεις για την επίλυση προβλημάτων της αγροτικής παραγωγής και της μεταποίησης.



Πιστεύουμε ότι η εμπειρία της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΓΠΑ στην πρωτοποριακή έρευνα, στα ολοκληρωμένα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, στις συμβουλευτικές υπηρεσίες και στην αγροτική επιχειρηματικότητα μπορεί να στηρίξει τις επιχειρηματικές προσπάθειες νέων στον αγροδιατροφικό τομέα», δήλωσε η κ. Μαρία Καψοκεφάλου.



Ο Αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί μοχλό για την ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προωθώντας τη γεωργία ως μια δυναμική και επικερδή δραστηριότητα, θέτοντας ως προτεραιότητα την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και στηρίζοντας πρωτοποριακές κι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στον Αγροδιατροφικό κλάδο, το προτεινόμενο πρόγραμμα θα στοχεύσει σε τομείς με μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξης και οι οποίοι υπόσχονται την επιτυχή μείωση της ανεργίας των νέων. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στηρίζοντας την προσπάθεια των νέων για ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, θα είναι πάντα στο πλευρό τους αρωγός.



Ενώ για την καινοτόμα πρωτοβουλία και πρωτοποριακή συνεργασία ο κ. Κωτσός επισήμανε τα εξής:



«Έχοντας εδραιωμένη την πεποίθηση ότι ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς αναπτυξιακούς πυλώνες της Θεσσαλίας και της χώρας μας, ως τοπική αυτοδιοίκηση και ως Περιφερειακή Ένωση Δήμων, υποστηρίζουμε όλες τις δράσεις που σχετίζονται με την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. Κι’ αυτό διότι πιστεύουμε πως σε μία περίοδο που η ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται σκληρά από την σοβούσα κρίση, η επένδυση στον αγροδιατροφικό τομέα είναι επένδυση στο μέλλον!



Μία επένδυση σε καινοτόμα προϊόντα που έχουν ιδιότυπη και τοπώνυμη προέλευση και αναδεικνύουν τα πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής, αλλά και τους παραδοσιακούς τρόπους παρασκευής αυτών των προϊόντων μέσα σε αυστηρά πλαίσια παραγωγής καθαρής και δίκαιας τροφής. Όταν λέμε καθαρή και δίκαια τροφή, εννοούμε αυτή που φτάνει στον καταναλωτή απαλλαγμένη από εισροές που λειτουργούν σε βάρος της υγείας τους και κυρίως μια τροφή που το προστιθέμενο αποτέλεσμά της θα διαχέεται στο σύνολο της κοινωνίας.



Πραγματικά είναι εξαιρετικά ευχάριστη η συνεργασία που έχουμε αναπτύξει με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με στόχο την ενθάρρυνσης και υποστήριξη νέων ανθρώπων να ασχοληθούν με τον άκρως ανταγωνιστικό πρωτογενή τομέα μας.



Πολύ δε περισσότερο όταν αυτός ο στόχος υπηρετεί μια στρατηγική μας επιλογή που είναι η υποδοχή νέων κατοίκων στην ύπαιθρο. Η κινητοποίηση δηλαδή νέων ανθρώπων που έχουν κουραστεί από την διαμονή τους στο αστικό περιβάλλον να κατοικήσουν στην ύπαιθρο απασχολούμενοι σε ένα προνομιακό πεδίο επιχειρηματικής δράσης όπως είναι η παραγωγή «καθαρών» ποιοτικών προϊόντων.



Η προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει με την πανεπιστημιακή κοινότητα είναι γι’ αυτούς ένα επιπλέον κίνητρο να πάρουν την μεγάλη απόφαση, αφού θα ξέρουν ότι στη νέα ενασχόλησή τους θα έχουν εξειδικευμένους επιστήμονες αρωγούς και καθοδηγητές.



Εμείς ως Τ.Α. συμπαραστεκόμαστε δυναμικά, πολύ περισσότερο όταν αυτές οι πρωτοβουλίες τελούν υπό την σκέπην συνεργατικών σχημάτων που αποδεικνύουν μέσα από τη δράση τους ότι μπορούν να έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για τους παραγωγούς, όσο και για τους καταναλωτές.



Σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω ότι είμαστε υπερήφανοι για τα συνεργατικά σχήματα που λειτουργούν σε επίπεδο Θεσσαλίας και ιδιαίτερα στον Δήμου Μουζακίου όπως ο Συνεταιρισμός της Στέβιας, ένας πολυμετοχικός συνεταιρισμός ο οποίος λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα, από την παραγωγή του προϊόντος μέχρι την τυποποίηση, την μεταποίηση και την εμπορία του. ,



Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τον Συνεταιρισμό Αγελαδοτρόφων και Προβατοτρόφων Δυτικής Θεσσαλίας, ο οποίος επιδεικνύει πλούσιο και πολύ αποδοτικό έργο και στηρίζει έμπρακτα τη συνεργασία μας.



Σε συνεργασία με το γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά και με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα επιδιώξουμε ακόμη να υλοποιήσουμε και μια υποδομή υποστήριξης όλων αυτών των νέων ανθρώπων που θέλουν να επενδύσουν στην γεωργία, ώστε με τους καλύτερους δυνατούς όρους να υλοποιήσουν το σχέδιό τους και να επιτύχουν στο όραμά τους.



Είμαι πεπεισμένος ότι σε συνεργασία με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα που αναπτύσσουν εξαιρετική δράση στους τομείς της εξωστρέφειας και της διασύνδεσης της πανεπιστημιακή γνώσης και έρευνας με την παραγωγική διαδικασία, μπορούμε να επιτύχουμε θαυμαστά αποτελέσματα».