2ο Παγκύπριο συνέδριο Γάλακτος

Ο Φορέας Επιθεωρήσεων & Πιστοποιήσεων TÜV HELLAS (TÜV NORD) πιστοποιεί το ιδιωτικό πρωτόκολλο We Do Local και το σήμα για το Ελληνικό Πρωινό.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας «το We do local αποτελεί πρωτοβουλία της εταιρείας Τοπική Παραγωγή και Φιλοξενία Α.Ε με σκοπό να προσφέρει ένα διαφοροποιημένο προϊόν που να διαδίδει τα τοπικά ήθη και έθιμα, να στηρίζει την τοπική κουζίνα και τους τοπικούς παραγωγούς. Ταυτόχρονα, στοχεύει στην ενίσχυση του τοπικού εργατικού δυναμικού με σεβασμό στο περιβάλλον και την αειφορία».