Η TÜV HELLAS πιστοποιεί το We Do Local και το Ελληνικό Πρωινό

Ο Φορέας Επιθεωρήσεων & Πιστοποιήσεων TÜV HELLAS (TÜV NORD) πιστοποιεί το ιδιωτικό πρωτόκολλο We Do Local και το σήμα για το Ελληνικό Πρωινό.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας «το We do local αποτελεί πρωτοβουλία της εταιρείας Τοπική Παραγωγή και Φιλοξενία Α.Ε με σκοπό να προσφέρει ένα διαφοροποιημένο προϊόν που να διαδίδει τα τοπικά ήθη και έθιμα, να στηρίζει την τοπική κουζίνα και τους τοπικούς παραγωγούς. Ταυτόχρονα, στοχεύει στην ενίσχυση του τοπικού εργατικού δυναμικού με σεβασμό στο περιβάλλον και την αειφορία».

Η χορήγηση πιστοποίησης από τον Φορέα TÜV HELLAS (TÜV NORD) διασφαλίζει την ανάδειξη αυτών των αρχών και την εφαρμογή του ιδιωτικού πρωτοκόλλου πιστοποίησης.

Ελληνικό Πρωινό

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.) έχει αναπτύξει το πρόγραμμα «Ελληνικό Πρωινό» με αντικείμενο τον εμπλουτισμό του πρωινού που προσφέρεται στα Ελληνικά ξενοδοχεία με χαρακτηριστικά ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα, καθώς και παραδοσιακά τοπικά εδέσματα που αναδεικνύουν τη γαστρονομική παράδοση και ταυτότητα κάθε ελληνικού τουριστικού προορισμού. Στόχος του είναι να προωθήσει τη γαστρονομική κληρονομιά μέσω συνταγών που θα αναδείξουν τα τοπικά προϊόντα από την κάθε περιοχή.

Η χορήγηση βεβαίωσης από τον Φορέα TÜV HELLAS (TÜV NORD) διασφαλίζει στο ξενοδοχείο πως ακολουθεί το εδεσματολόγιο που ορίζεται για την περιοχή λειτουργίας του, οι προμηθευτές των προϊόντων του είναι εγκεκριμένοι και καταγεγραμμένοι στα μητρώα του Ξ.Ε.Ε. και το ξενοδοχείο προάγει με αυτόν τον τρόπο τον πλούτο και την ιδιαιτερότητα των τοπικών προϊόντων και της τοπικής κουζίνας, ως κύριο στοιχείο της ταυτότητας του πρωινού του.