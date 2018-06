Πότε θα γίνουν οι πληρωμές για το πρόγραμμα Δάσωσης Γαιών

Στο ετήσιο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου της ERIAFF -European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry που έλαβε χώρα στο Σέιναγιoκι της Φινλανδίας, στις 11-13 Ιουνίου 2018, συμμετείχε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.