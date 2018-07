Αναδείχτηκαν τα ΠΟΠ προϊόντα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο στις 26 Ιουνίου

Βραβεύτηκαν 149 ελληνικά τρόφιμα και ποτά για την ανώτερη γεύση τους χθες, Τρίτη 26 Ιουνίου 2018, στο πλαίσιο του φετινού διαγωνισμού αξιολόγησης γεύσης που διοργανώνει από το 2004 το Διεθνές Ινστιτούτο Γεύσης και Ποιότητας (iTQi). Το βραβείο αξιοσημείωτης γεύσης με 3 αστέρια (Crystal Taste Award) έλαβαν 4 προϊόντα: το νερό AVRA Natural Mineral Water της εταιρείας Coca-Cola Τρία Έψιλον, η φέτα ΠΟΠ Βερμίου της F. Belas and Son S.A, το γιαούρτι Authentic Greek Yogurt 10% Fat της Kolios S.A Greek Diary και τα καραμελωμένα αμύγδαλα της Petrou Nuts S.A.

Στο ετήσιο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου της ERIAFF -European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry που έλαβε χώρα στο Σέιναγιoκι της Φινλανδίας, στις 11-13 Ιουνίου 2018, συμμετείχε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.