Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο διοργανώνει η K.L.Ni. Promotion για την International Green Week Berlin

Μέχρι τώρα το σύνολο των οίνων των Σκοπίων φέρει την ένδειξη «Republic of Macedonia», ενώ μετά την Συμφωνία των Πρεσπών, αυτά απαραίτητα θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη «Made in/produced in/product of Republic of North Macedonia», παραδέχθηκε στη βουλή, απαντώντας γραπτώς σε σχετική ερώτηση βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, με επικεφαλής την τομεάρχη αγροτικού της ΝΔ, κας Φωτεινή Αραμπατζή, ο υπουργός Εξωτερικών, κ. Νίκος Κοτζιάς. Στο σχετικό έγγραφο που φέρνει στη δημοσιότητα ο ΑγροΤύπος, ο κ. Κοτζιάς από τη μια υποστηρίζει ότι η γεωγραφική ένδειξη Μακεδονία έχει κατοχυρωθεί από το 2007 για χρήση από τους Έλληνες παραγωγούς οίνου της Μακεδονίας και έχει κατοχυρωθεί στο σχετικό μητρώο της ΕΕ, από την άλλη ωστόσο διευκρινίζει -όπως προβλέπεται και στο Άρθρο 1, παράγραφος 3 εδάφιο θ της Συμφωνίας- ότι «θα δημιουργηθεί σε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεθνής ομάδα ειδικών για την υλοποίηση των διευθετήσεων μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δυο χωρών στα συγκεκριμένα θέματα».