Διπλή χρυσή βράβευση των βιολογικών Ελαιώνων Σακελλαρόπουλου στα Great Taste Awards 2018 London

Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, η καρδιά της διεθνούς γαστρονομίας χτυπά στο Λονδίνο, στον διεθνή γαστρονομικό διαγωνισμό «Great Taste Awards», που βραβεύει τα καλύτερα προϊόντα του κόσμου.



Ο διεθνούς φήμης διαγωνισμός γευσιγνωσίας «Great Taste Awards» διοργανώνεται από τον οίκο «Guild of Fine Food» και αποτελεί σημείο αναφοράς κάθε χρόνο για το ποιοτικό τρόφιμο.



Τα βραβεία «Great Taste Awards» έχουν χαρακτηριστεί ως τα «Όσκαρ της γεύσης» και θεωρούνται η «επικούρεια εκδοχή του βραβείου Booker», ενώ τα χρυσά τους αστέρια είναι ισοδύναμα με τα αστέρια Michelin των βραβευμένων εστιατορίων («Great taste award, is to speciality food and drink what Michelin is to fine dining»).



Ενδεικτικό της βαρύτητας και της αναγνωσιμότητας διεθνώς των βραβείων «Great Taste Awards» είναι ότι τον θεσμό υποστηρίζουν τα μεγαλύτερα λονδρέζικα πολυκαταστήματα καθώς και άλλα μεγάλα πολυκαταστήματα τροφίμων ανά τον κόσμο.



Το 2018 περισσότεροι από 500 εξειδικευμένοι δοκιμαστές, γευσιγνώστες, συμπεριλαμβανομένων των ειδικά εκπαιδευμένων food writers παγκοσμίως, επί 62 ημέρες, δοκίμασαν 12.500 περίπου τρόφιμα υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο, για να απονείμουν τα θεωρούμενα ως «Όσκαρ της γεύσης» στα καλύτερα από αυτά.



Αξιολόγησαν τα προϊόντα μέσα από μια «τυφλή» διαδικασία γευσιγνωσίας, χωρίς καμία ένδειξη συσκευασίας ή λογοτύπου, αφού δεν κρίνεται το μάρκετινγκ, αλλά ξεκάθαρα και μόνο η γεύση και η ποιότητα.



Ο βαθμός δυσκολίας φαίνεται από τα ποσοστά βραβεύσεων, που δεν υπερβαίνουν το 30 % στο σύνολο των υψηλής ποιότητας προϊόντων που συμμετέχουν.



«Η νίκη είναι σημαντική γιατί διαφοροποιεί τα προϊόντα που βραβεύονται, ενώ για τον καταναλωτή αποτελεί μια εγγυημένη και αξιόπιστη «σφραγίδα» ποιότητας, γνωστή σε όλο τον κόσμο.



Την 1-8-2018 ανακοινώθηκαν τα επίσημα αποτελέσματα και οι νικητές στα πολύ γνωστά GREAT TASTE AWARDS για το 2018, όπου για μια ακόμη χρονιά οι βιολογικοί ελαιώνες Σακελλαρόπουλου τιμήθηκαν με δυο χρυσά βραβεία για ισάριθμα προϊόντα», επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.