Στο ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ την Πέμπτη το θέμα των κομμένων εξισωτικών του 2013 και του 2014

Το 9ο Παγκόσμιο Συνέδριο επί των απολυμάνσεων του εδάφους και των εδαφικών υποστρωμάτων (IX International Symposium on Soil and Substrate Disinfestation- IX SD 2018), που οργανώνεται από την Φυτιατρική Εταιρεία Ελλάδος και την International Society for Horticultural Science (ISHS) υπό την αιγίδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αρχίζει την Κυριακή (9 Σεπτεμβρίου), στο ξενοδοχείο Aquila Atlantis στο Ηράκλειο.