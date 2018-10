Νέες αναρτήσεις δασικών χαρτών σε Ανατολική και Δυτική Αττική, Δράμα, Κυκλάδες και Κοζάνη

Τη Δευτέρα και Τρίτη (8 και 9 Οκτωβρίου) η Περιφέρεια Κρήτης διοργάνωσε την 5η Προγραμματισμένη Συνάντηση των εταίρων του έργου ΤΑΝΙΑ στο Ηράκλειο. Το έργο TANIA «TreAting contamination through NanoremedIAtion» ανήκει στην οικογένεια των προγραμμάτων Interreg Europe, και επικεφαλής Εταίρος είναι ο Οργανισμός Ανάπτυξης Empolese Valdelsa (ΙΤ). Συμμετέχουν εκτός της Περιφέρειας Κρήτης άλλοι επτά (7) εταίροι από Γαλλία, Φινλανδία, Ουγγαρία, (Regional Council of Päijät-Häme, University of Helsinki, Regional Council of GrandEst, University of Lorraine, County Government of Baranya, Regione Toscana).