Με μεγάλο ενδιαφέρον διεξάγεται το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή διεξάγεται στην Πάτρα (17-19 Οκτωβρίου), στο Porto Rio Hotel & Conference Centre, το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών (Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ.) με τίτλο: «Η συμβολή της Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών στην αειφόρο Γεωργία και τη σύγχρονη Βιοοικονομία».



Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του ΥπΑΑΤ, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ενώ συνδιοργανωτές είναι το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ο ΑγροΤύπος είναι χορηγός επικοινωνίας του συνεδρίου.



Όπως δήλωσε στον ΑγροΤύπο ο κ. Βασίλειος Παπασωτηρόπουλος, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Αν. Καθηγητής Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Τ.ΕΙ. Δυτικής Ελλάδας, «από την πρώτη ημέρα του συνεδρίου υπήρξε μεγάλη συμμετοχή με πάνω από 200 άτομα. Γεωπόνοι, ερευνητές, επιστήμονες και εταιρείες πολλαπλασιαστικού υλικού παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον τις διεργασίες του συνεδρίου. Την πρώτη ημέρα παρακολουθήσαμε τις ομιλίες των δύο καθηγητών του εξωτερικού (Jaime Prohens και Salvatore Ceccarelli). Σήμερα έχουμε την ενότητα για την καινοτομία και τις νέες καλλιέργειες. Αύριο (τελευταία ημέρα του συνεδρίου) θα παρουσιαστούν θέματα που αφορούν τη Μοριακή Γενετική και Βιοτεχνολογία στη Γενετική Βελτίωση Φυτών. Επίσης θα διεξαχθεί ειδική θεματική ενότητα - στρογγυλή τράπεζα για τη γενετική βελτίωση φυτών και το πολλαπλασιαστικό υλικό».



Αναλυτικότερα, κατά την πρώτη ημέρα του συνεδρίου οι ομιλητές παρουσίασαν ανακοινώσεις από τις θεματικές ενότητες:

Γενετική Βελτίωση Φυτών - Επιλογή, Αξιολόγηση και Δημιουργία Νέου Φυτικού Υλικού

Προστασία Φυτογενετικών Πόρων - Ανάδειξη Εγχώριου Γενετικού Υλικού – Εναλλακτικές καλλιέργειες στην Ελληνική Γεωργία.

Καινοτομία & Αειφόρος Ανάπτυξη στη Γεωργία

Ενώ οι προσκεκλημένοι ομιλητές Καθ. Jaime Prohens και Salvatore Ceccarelli ανέπτυξαν τις ομιλίες τους με τίτλους «Utilization of wild species for breeding for adaptation to climate change» και From Participatory to Evolutionary Plant Breeding: Concepts and Achievements αντίστοιχα.



Την τελευταία ημέρα του συνεδρίου θα παρουσιαστούν ανακοινώσεις στη θεματική ενότητα:

Μοριακή Γενετική, -ομικές προσεγγίσεις και Βιοτεχνολογία στη Γενετική Βελτίωση Φυτών

Και η ομιλία του καθ. Φίλιππου Αραβανόπουλου με τίτλο: «Προς τη γονιδιωματική παρακολούθηση για την αειφορία των φυτικών γενετικών πόρων: φύσις κρύπτεσθαι φιλεῖ».

Επίσης θα διεξαχθεί ειδική θεματική ενότητα - στρογγυλή τράπεζα με τίτλο: «Η γενετική βελτίωση φυτών και το πολλαπλασιαστικό υλικό στην πράξη», με εκπρόσωπους του ΥπΑΑΤ καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο.



Οι τοποθετήσεις θα αφορούν:



Σ. Κοσμάς, Γεωπόνος, Προϊστάμενος Τμήματος Πολλαπλασιαστικού Υλικού Δενδρωδών και Αμπέλου / Δ/νση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων / Γενική Δ/νση Γεωργίας / ΥπΑΑΤ.

Η συμβολή της γενετικής βελτίωσης των φυτών στην βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.



Δ. Μπεσλεμές, Alfa Seeds.

«Καθιέρωση της ποικιλιακής ταυτότητας: από το πολλαπλασιαστικό υλικό ως την καταναλωτική συνείδηση».



Ι. Ντέμος, γεωπόνος ΑΝΘΗΡ ABEE - H. Ντζάνης, επιστημονικός σύμβουλος ΑΣΚΑΦΕΦΑ Α.Σ.

Πολλαπλασιαστικό υλικό ΑΦΦ: Ζητήματα και ανάγκες στη καλλιεργητική πρακτική σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς προϊόντων ΑΦΦ.



Ε. Τσορμπατζίδης, E. Βυσίνη, Θ. Παπανικολόπουλος, BerryPlasma World LLC.

Ανάπτυξη προγράμματος ποικιλιών φράουλας στην Ελλάδα και παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού.



Β. Μιχαήλ, F.A.S.

Στόχοι αναπαραγωγής και έρευνας για την πραγματική αγορά.



Χ. Παρασκευόπουλος, HM CLAUSE.

Γενετικό υλικό: λύσεις και προστιθέμενη αξία



Λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με όλα τα θέματα του συνεδρίου μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα (πατήστε εδώ).