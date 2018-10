Επιτυχημένο το 16ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Γαστρονομίας και Οίνου στο Ζάππειο

Η Ελλάδα έγινε το κέντρο γαστρονομίας και οίνου της Ευρώπης αφού διεξήχθη το 16ο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αδελφοτήτων Γαστρονομίας & Οινολογίας με «τεράστια επιτυχία, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, καθώς η Λέσχη Αρχιμαγείρων Αττικής ‘’Ακρόπολις’’ υστέρα από συντονισμένες προσπάθειες εξασφάλισε και έφερε το συνέδριο αυτό στην Αθήνα που πραγματοποιήθηκε στις 19-20-21 Οκτωβρίου 2018 στο Ζάππειο.

Στο συνέδριο αυτό συμμετείχαν δεκάδες Ευρωπαϊκές χώρες ξεπερνώντας τους 400 σύνεδρους. Το Συνέδριο «Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ – Ελλάδα: Τουρισμός – Οίνος – Γαστρονομία» φιλοξένησε εκτός από τις Συνεδριακές εκδηλώσεις και μία μεγάλη έκθεση για την διασύνδεση της πρωτογενούς και δευτερογενούς αγροτικής παραγωγικής διαδικασίας με την κατανάλωση, ενώ αναδείχθηκαν οι Περιφέρειες ,οι Δήμοι, τα Επιμελητήρια, οι Ιδιώτες και οι Πρεσβείες προβάλλοντας την ιστορία ,τον πολιτισμό ,τον τουρισμού και την γαστρονομία κάθε περιοχής . Σημαντική ήταν η συμβολή με ξεχωριστό περίπτερο και προβολή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ο οποίος ήταν και χορηγός της διοργάνωσης.

Η παράλληλη έκθεση Τουρισμού – Γαστρονομίας και Οίνου ξεκίνησε με την Τελετή των Εγκαινίων που έγινε την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018 στις 18:30 από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Νικόλαος Αντώνογλου και τον Προέδρο Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κ. Καριμαλης Χαράλαμπος. Τον αγιασμό τέλεσε εκ μέρους του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμον Β’ ο Αρχιερατικός Επίτροπος Της Β ‘Αρχιεπισκοπής Περιφέρειας Θησείου -Άνω Πετραλώνων – Κουκακίου Και Εφημέριος Του Ι .Παρεκκλησίου Αγίας Σόφιας Μεροπείου Ιδρύματος Π. Γεώργιος Καπέλλας.

Στην τελετή των Εγκαινίων παραβρέθηκαν, η Πρέσβης Της Χιλής κα. Pia Busta ,η Γενική Γραμματέας του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου κα. Μαίρη Τριανταφυλλοπούλου, η Ιδρύτρια της Travel Media Applications κα. Βίκυ Καρατζαβελου, ο Β’ Αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Νικόλαος Κογιουμτσής ,ο Οικονομικός Επόπτης του Επιμελητήριο Βοιωτίας κ. Λουκάς Παπαχαραλάμπους , ο Βουλευτής Κυκλάδων Σύριζα κ. Νικόλαος Συρμαλενιος , ο Δήμαρχος Θήβας κ. Σπύρος Νικολάου , ο Δήμαρχος Λευκάδας κ. Κωνσταντίνος Δρακονταειδής ,και πολλοί Πρόεδροι Επιμελητηρίων καθώς και άλλες σημαντικές προσωπικότητες.Το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο είναι η μεγάλη ετήσια εκδήλωση μας CEUCO (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αδελφοτήτων Γαστρονομίας και Οινολογίας – Conseil Europeen des Confreries Oenogastronomiques) το οποίο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018, στο οποίο παραβρέθηκαν 400 σύνεδροι από 7 χώρες του εξωτερικού όπως Ισπανία , Γαλλία , Πορτογαλία , Βέλγιο , Μακάο , Ιταλία , Ουγγαρία και την Ελλάδα.

Η Υπουργός Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά άνοιξε το ετήσιο συνέδριο του 16ου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αδελφοτήτων Γαστρονομίας & Οινολογίας της CEUCO και στην ομιλία της αναφέρθηκε στο έργο του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ για την περαιτέρω ανάπτυξη στην Ελλάδα και προώθηση στο εξωτερικό της γαστρονομίας, του οινικού τουρισμού, του αγροτουρισμού και της αγροδιατροφής.

Επεσήμανε ότι στηρίζει κάθε πρωτοβουλία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, που προβάλλει τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά, και εμπλουτίζει το τουριστικό προϊόν με επίκεντρο τις αυθεντικές εμπειρίες διακοπών που απολαμβάνουν οι επισκέπτες σε κάθε προορισμό.

Εξήρε το θεσμό του CEUCO και τόνισε τη σημασία να υπάρχει στενή συνεργασία, ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας και κοινές προσπάθειες στην ανάδειξη και προώθηση του γαστρονομικού πλούτου της Ευρώπης, που αποτελεί όπως ο τουρισμός και ο πολιτισμός, γέφυρα που ενώνει τους λαούς και δημιουργεί αναπτυξιακά οφέλη για τις οικονομίες και τις τοπικές κοινωνίες.

Με την παρουσία τους τίμησαν το συνέδριο οι : η Αναπληρωτής Τομεάρχης Πολιτισμού και Αθλητισμού Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Β' Αθηνών κα Άννα Καραμανλή, ο Προέδρος Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Σπυρίδων Μάμαλης, ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Καρακασίδης , ο Γενικός Γραμματέας της Λέσχη Αρχιμαγείρων Μακεδονίας Θράκης κ. Ευθύμιος Θωμαΐδης ,η Πρόεδρος Επιμελητηρίου Εύβοιας κα. Παρασκευή Αγιοστρατίτη, ο Προέδρος του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών και Προέδρος του Επιμελητήριου Λευκάδας κ. Σωτήρης Σκιαδαρέσης , ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Λευκάδας κ. Γεώργιος Μπουρδάρας , Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Επιμελητηρίου Φθιώτιδας ο κ. Ζιάκας Νικόλαος, η Πρέσβης Λιβάνου κα. Dona BARAKAT , ο Πρέσβης Τυνησίας κ. Lassaad MHIRSSI, ο Πρέσβης της Κορέας κ. Soosuk LIM, η Σεφ της Πρεσβείας της Κορέας κα. Jangju AHN , ο Οικονομολόγος, Δημοσιογράφος Εξειδικευμένος στα Τρόφιμα κ. Τριαντάφυλλος Πετκανόπουλος, ο Υπεύθυνος Τουρισμού Δ. Έδεσσας και Ειδικός Διαχείρισης Προορισμών κ. Κυριακού Βαγγέλης , ο Καθηγητής και Ειδικός Γαστρονομίας κ. Γιώργος Παλισίδης, ο Β’ Αντιπρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Νικόλαος Κογιουμτσής, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Επιμελητηρίου Φθιώτιδας και Υπεύθυνος ΓΕΜΗ & Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων ο κ. Σοφιανός Νικόλαος, η Πρόξενος Ουρουγουάης κα. Marianna Baubeta, ο Εμπορικός και Οικονομικός Σύμβουλος της Πρεσβείας Πορτογαλίας κ. Laurent Armaos.

Το συνέδριο τελείωσε με την απονομή των βραβείων ‘’Aurum of Honor 2018’’. Δόθηκε στην Υπουργό Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά Ειδικο Βραβείο ως καλύτερη Υπουργός Τουρισμού στην Ευρώπη.

Οι απονέμοντες των βραβείων ήταν :

Best European Institution in Tourism and Gastronomy 2018 : Ministry of Tourism - Greece

Best European Restaurant 2018 : Restaurante Panorama Infante - Praia Verde - Castro Marim – Portugal

Trattoria Al Bersagliere - Verona - Italy

Best European Hotel-Restaurant 2018 : Castelli Hotel Restaurant - Greece

Best European Festival of Gastronomy 2018: Fête de la coquille Saint Jacques des côtes d’Armour - France

Best European Winery 2018 : Vinho Arinto de Bucelas - Quinta do Boição – Portugal

Triantafyllopoulous Winery – Greece

Azienda Agricola Le Carline - Italy

Bodegas Vicente Gandía – Spain

Best european Agro-food Establishment 2018 : Magda Kontogianni Agricultural Association of Attica - Agios Georgios - Greece

Best European Region in Tourism and Gastronomy 2018 : Região do Turismo do Algarve - Portugal

Best European Traditional Producer 2018 : Edmont Fallot "La Moutarderie" - France

Best European Gastronomic Research Project 2018 : GASTERRA – Universidad de Alicante – Spain

Best European Chef 2018 : Miss Florita de Jesus Morais Alves – Macao – China

Best European Artisan Beer Producer 2018 : Brasserie de l'Abbaye de Villers en Brabant - Belgium

Best European agri-food Initiative 2018 : ËCOTROPHÉLIA – HELLAS

European gastronomic Brotherhood 2018 : Cofradía del vino de Cangas – Spain

Το βραβείο για την Λέσχη Αρχιμαγείρων Αττικής ΄΄Ακρόπολις΄΄ παρέλαβε ο πρόεδρος της Λέσχης κ. Μουζάκης Κωνσταντίνος.

Ειδικό βραβείο για την καλύτερη διοργάνωση του συνέδριου απονεμήθηκε στην Εταιρία Mact Media Group το οποίο και παρέλαβε ο Γ. Διευθυντής της εταιρίας κ. Καραχρήστος Γεώργιος.

Το συνέδριο της Ceuco έκλεισε με την γευσιγνωσία από τα προϊόντα που έφεραν οι σύνεδροι από τις χώρες τους και τα οποίο γεύθηκαν πλήθος κόσμου.

Την ιδία μέρα πραγματοποιήθηκε και το Δεύτερο προγραμματισμένο Συνέδριο με θέμα ‘’Αγροδιατροφή και Τουρισμός’’ με πολύ σημαντικούς ομιλητές το οποίο παρακολουθήθηκε από μεγάλο αριθμό ακροατών. Το άνοιγμα του συνεδρίου έκανε ο Γενικός Διευθυντής της Mact Media Group κ. Γιώργος Καραχρήστος. Ομιλίες δόθηκαν από : Υπεύθυνος Oργανωτικής Yποστήριξης της Συντονιστικής Επιτροπής κ. Παναγιώτης Πέτρου, Ομιλία από Υπουργείο Τουρισμού, Επίκουρος Καθηγητής Χαροκόπειου Πανεπιστημίου κ. Γεώργιος Μπόσκου με θέμα: Συστατικά της Ελληνικής κουζίνας με διατροφή προστιθέμενης αξίας, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Ιωάννης Μπουτίνας ,Προέδρος Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος , Προέδρος Επιμελητηριακού Όμιλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.) και Προέδρος Επιμελητήριου Λευκάδας κ. Σωτήρης Σκιαδαρέσης, Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.) κ. Γιώργος Μουράσης , Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ), Διευθυντής Τμήματος Διατροφολογίας – Δικαιολογίας NEW YORK GOLLEGE, Αντιπρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου Μεσογειακή Διατροφή στα εστιατόρια της Μεσογείου κ. Νίκος Κατσαρός , Οινολόγος – Sommelier, Μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Οινοχόων, πρώτη θέση στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό για τον Καλύτερο Έλληνα Οινοχόο 2016, εκπρόσωπος της Ελλάδος στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Οινοχόων το 2019 στην Γαλλία κ. Άρης Σκλαβενίτης με θέμα : "Η Λευκάδα Και Τα Κρασιά Της" , Οικονομολόγος, Δημοσιογράφος Εξειδικευμένος στα Τρόφιμα κ. Τριαντάφυλλος Πετκανόπουλος Γαστρονομικός Θέμα εισήγησης : Προορισμός Προϊόν – Μάρκετινγκ – Δυσκολίες , DR Προέδρος Ελληνικού ICOMOS κ. Αθανάσιος Νακάσης με θέμα: Διατροφή στην Αρχαιότητα , Γενική Γραμματέας ΠΕΤΕΤ κα. Μαρίνα Πούλιου , Λέκτορας με εξειδίκευση στην Τεχνολογία και τον Ποιοτικό Έλεγχο Σιτηρών και Αρτοσκευασμάτων ΤΕΙ Θεσσαλίας κ. Θεοφάνης Γεωργόπουλος , Διευθυντής Ένωσης Νέοι Αγρότες κ. Σωτήρης Κουτσομήτρος , Προέδρος Επιμελητήριου Φθιώτιδας κ. Αθανάσιος Κυρίτσης , Οικονομολόγος κ. Παντελής Σκαρλάτος με θέμα : Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων , Αντιδήμαρχος Λευκάδας κ. Θανάσης Περδικάρης , Παρουσίαση Προϊόντων και Γαστρονομίας από Πρεσβεία Λιβάνου με θέμα : Buy Lebanese. Owner and General Manager of “SWEET BEIRUT” in Halandri Mrs. Lina Tabbara, Owner of “LE BEIRUT” Restaurant in Halandri Mr. Chef Wael Barhoum, Sommelier/Wine Consultant IXSIR-Lebanese Wine Imported by DEALS SA Mr. Eleftherios Halianidis , Διευθυντής Ένωσης Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Αττικής κ. Δημήτρης Γεώργας.

Στο κλείσιμο της βραδιάς του Σάββατου πραγματοποιήθηκε το Επίσημο Gala που έγινε στο χώρο του Ζάππειου με όλους τους σύνεδρους και του επισήμους καλεσμένους που παρακολουθήσαν το ετήσιο συνέδριο της Ceuco. Η διοργανώτρια εταιρεία Mact Media Group ευχαριστεί ιδιαίτερα το ‘’ ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΗΡΙΟΝ Catering΄΄ για την άψογη συνεργασία και τα υπέροχα πιάτα που προσφέρθηκαν στους καλεσμένους.

Τις ημέρες του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε η Παράλληλη έκθεση Τουρισμού – Γαστρονομίας στην οποία λειτούργησαν περίπτερα Ιδιωτών, Επιμελητηρίων, Περιφερειών, Πρεσβειών και Δήμων οπού δέχτηκαν αμέτρητους επισκέπτες. Στις τρεις μέρες του συνεδρίου και της έκθεσης περισσότεροι από 10.000 επισκέπτες βρέθηκαν στο Ζάππειο, περιηγήθηκαν στα περίπτερα με τους δεκάδες επαγγελματίες.

Κυρίως το θετικό αποτέλεσμα ήταν ότι έγιναν ευρέως γνωστές στο κοινό των επισκεπτών οι διάφορες πτυχές της γαστρονομίας και του οίνου, ενημερώθηκαν για τα προϊόντα από όλη την Ελλάδα που βρισκόντουσαν στα περίπτερα που συμμετείχαν, και παρακολουθήσαν τις γευσιγνωσίες. με κύριο σκοπό την ανάδειξη των κρασιών, των γεύσεων και του τουρισμού της Ελλάδας.

Την τρίτη και τελευταία ημέρα σημειώθηκε η μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου στην οποία πραγματοποιήθηκε γευσιγνωσία από πολλές περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Την εμφάνιση τους έκαναν και τα χορευτικά τα οποία ήταν : Σύνδεσμος των Εν Ευβοία Πελοποννησίων Θ. Κολοκοτρώνης και Λαογραφικός Όμιλος Ψαχνών Ευ Ζήν τα οποία ψυχαγωγήσαν όχι μόνο το κοινό αλλά και τους εκθέτες.

Κατά κοινή ομολογία των υπευθύνων του Ζαππείου , σημειώθηκε η μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου που έχουν δει στο Ζάππειο.

Στα πλαίσια του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα Φιλοξενίας και Εκδηλώσεων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας ώστε οι σύνεδροι από το εξωτερικό να γνωρίσουν όλες της πτυχές του Ελληνικού πολιτισμού και της Ελληνικής γαστρονομίας.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε την Δευτέρα 15/10 με την επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας ,με την επίσκεψη σε οινοποιείο της Αρχαίας Ολυμπίας και ολοκληρώθηκε με γεύμα σε παραδοσιακό εστιατόριο.

Την Τρίτη 16/10 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις Μονές των Μετεώρων και ολοκληρώθηκε με γεύμα στα Τρικαλα.

Την Τετάρτη 17/10 οι σύνεδροι επισκέφτηκαν το Μουσείο της Θήβας, τον Αρχαιολογικό χώρο των Δελφών και στη συνέχεια επισκέφθηκαν το Κάστρο της Λαμίας. Η εκδρομή ολοκληρώθηκε με παραδοσιακό γλέντι με τοπικά εδέσματα στην Πλατεία Λαού στην Λαμία. Ευχαριστώντας για την φιλοξενία το Επιμελητήριο Φθιώτιδας.

Την Πέμπτη 18/10 πραγματοποιήθηκε κρουαζιέρα στον Αργοσαρωνικό με την επίσκεψη στα νησιά : Ύδρα , Πόρο , Αίγινα. Στον Πόρο έγινε περιήγηση σε εταιρίες με παραδοσιακά προϊόντα και προσφέρθηκε γεύμα με την συμβολή του Εμπορικού Επιμελητήριου Πειραιά και της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Πόρου . Η μέρα ολοκληρώθηκε με γεύμα στο εστιατόριο το ‘’Πυροφάνι του Πειραιά’’.

Την Παρασκευή 19/10 οι σύνεδροι επισκέφτηκαν τον Αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης και το Μουσείο Ακρόπολης και στη συνέχεια επισκέφθηκαν την έκθεση στο Ζάππειο οπού και έγινε η επίσημη συνέντευξη τύπου του συνεδρίου. Στην συνέχεια περπάτησαν στον Εθνικό Κήπο για να καταλήξουν στην Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων όπου πραγματοποιήθηκε το Προ-συνέδριο της Ceuco. Το κλείσιμο της βραδιάς ολοκληρώθηκε με παραδοσιακό κρητικό γλέντι στο εστιατόριο ‘’Ομαλός’’ .

Την Κυριακή 21/10 οι σύνεδροι της Ceuco και οι Ελληνικές λέσχες αρχιμαγείρων εκκλησιάστηκαν στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στην συνέχεια πραγματοποίησαν την ετήσια παρέλαση με την παραδοσιακές φορεσιές της κάθε αδελφότητας στην Ερμού. Μετά την παρέλαση παρακολουθήσαν την επίσημη αλλαγή της Προεδρικής Φρουράς στο Σύνταγμα στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Στην συνέχεια επισκέφτηκαν τα περίπτερα του Ζαππείου και αναχωρήσαν για την επίσκεψή τους στο Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Τέλος γευμάτισαν στην ταβέρνα ‘’Γλάρος’’ στην Παιανία.

Οι σύνεδροι ενημέρωσαν την διοργανώτρια εταιρεία Mact Media Group ότι ήταν το καλύτερο πρόγραμμα εκδηλώσεων και φιλοξενίας σε όλα τα χρόνια που πραγματοποιείτε το συνέδριο τους.

Το 16ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Γαστρονομίας και Οίνου και η Παράλληλη Έκθεση έλαβε τέλος με απόλυτη επιτυχία και έχοντας αφήσει διοργανωτές και εκθέτες πολύ ευχαριστημένους για το αποτέλεσμα.

Η διοργανώτρια εταιρεία Mact Media Group ευχαριστεί ιδιαίτερα τον χορηγό ETOILE by Les Chefs για την άψογη συνεργασία και την παραχώρηση του εξοπλισμού. Επίσης ευχαριστεί όλους όσους συμμετείχαν στην έκθεση καις το συνέδριο.