Bayer: Οι νικητές των βραβείων της πρωτοβουλίας Care4Cattle για ενίσχυση ευζωίας βοοειδών

Τον Μάρτιο του 2018, η Bayer λάνσαρε την παγκόσμια πρωτοβουλία Care4Cattle σε συνεργασία με τον World Farmers’ Organisation (WFO), προκειμένου να ξεχωρίσει και να επιβραβεύσει την καινοτόμο σκέψη επαγγελματιών του κτηνοτροφικού κλάδου που έχουν αναπτύξει νέους τρόπους προώθησης της ευζωίας των παχυνόμενων βοοειδών και των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής στις κτηνοτροφικές μονάδες. Τα τρία έργα που διακρίθηκαν θα λάβουν από κοινού την επιχορήγηση της Care4Cattle ύψους 30.000 ευρώ.



Η πρωτοβουλία έλαβε πάνω από 100 συμμετοχές σε 37 χώρες, υπογραμμίζοντας πως η βελτίωση της ευζωίας των ζώων είναι σημαντική στην συνεχή πρόοδο του κτηνοτροφικού κλάδου. Από τις συμμετοχές, μια ομάδα πέντε ανεξάρτητων κριτών επέλεξε τρία ξεχωριστά έργα σε παγκόσμιο επίπεδο με κριτήρια τη βιωσιμότητά τους, την πρακτική σκοπιμότητά τους και τη δυνατότητα να ωφελήσουν την ευζωία των βοοειδών ανά τον κόσμο.



Πρακτική λύση για ανακούφιση από τον πόνο

Η Δρ.Dominique Van der Saag από την Αυστραλία επιλέχθηκε για την έρευνά της σε καινοτόμους τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνεται αυτόματη χορήγηση αναλγητικών στους μόσχους μετά από τυποποιημένες διαδικασίες κτηνοτροφίας που συχνά προκαλούν στρες στα ζώα τόσο κατά τη διάρκεια των διαδικασιών αυτών όσο και μετά. Η Van der Saag μαζί με την ομάδα της, που απαρτίζεται από άλλα πέντε άτομα, δημιούργησαν μια απλή ιδέα για να χρησιμοποιήσουν φαρμακευτικά συστήματα χορήγησης ρυθμιζόμενης ροής (lick blocks), που επιτρέπουν στα ζώα να λαμβάνουν ένα σταθερό επίπεδο ανακούφισης του πόνου, με τρόπο που περιορίζει την ανάγκη χειρισμού των ζώων από τον άνθρωπο, βελτιώνοντας έτσι το επίπεδο ευζωίας τους.



Η Van der Saag τόνισε τη σπουδαιότητα αυτού του έργου, αναφέροντας σχετικά: «Ο επαναλαμβανόμενος χειρισμός και η θεραπεία των ζώων από τον άνθρωπο μπορεί να γίνει επιζήμιος για την ευζωία τους, οπότε η αυτοχορήγηση αναλγητικών, όπως για παράδειγμα, με φαρμακευτικά συστήματα χορήγησης ρυθμιζόμενης ροής (lick blocks), παρέχει τη δυνατότητα για εκτεταμένη ανακούφιση από τον πόνο ταυτόχρονα με τη μείωση του στρες που μπορεί να νιώθουν τα ζώα».



Βελτίωση των μεθόδων απογαλακτισμού

Η μελέτη του καθηγητή Mateus Paranhos da Costa, σχετικά με τις επιπτώσεις των διαφορετικών μεθόδων απογαλακτισμού στην ευζωία των βοοειδών, ήταν το δεύτερο έργο που χρηματοδοτήθηκε από την πρωτοβουλία Care4Cattle. Ο κ. Paranhos da Costa με έδρα τη Βραζιλία, θέλει να διερευνήσει την επίδραση που θα μπορούσαν να έχουν οι διάφορες μέθοδοι απογαλακτισμού στο άγχος που μπορεί να νιώθει το ζώο. Με την παρακολούθηση της αύξησης βάρους των μόσχων καθ’όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, η μελέτη θα είναι σε θέση να εντοπίσει την επίδραση της κάθε μεθόδου στη γενική ευζωία του μόσχου. Σε τελικό επίπεδο, η ομάδα στοχεύει να είναι σε θέση να προτείνει κατάλληλες προσεγγίσεις απογαλακτισμού προς όφελος των ζώων.



Ο κ. Paranhos da Costa δήλωσε: «Η μέθοδος απογαλακτισμού που χρησιμοποιείται συνήθως σε κτηνοτροφικές μονάδες βοοειδών στη Βραζιλία έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ευζωία και την παραγωγικότητα των αγελάδων και των μόσχων. Με αυτό το έργο στοχεύουμε να μελετήσουμε τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιδράσεις των εναλλακτικών μεθόδων απογαλακτισμού στην ευζωία των αγελάδων και μετά τον απογαλακτισμό».



Εξοπλισμός των παραγωγών γαλακτοπαραγωγικών προϊόντων για την καλύτερη ανίχνευση και διαχείριση της χωλότητας

Η τρίτη υποψηφιότητα που αναδείχθηκε, ήταν από την Cattle Lameness Academy στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή η ομάδα εμπειρογνωμόνων κτηνιάτρων εκπαιδεύει και προωθεί ενεργό διάλογο με τους παραγωγούς για να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της χωλότητας των βοοειδών. Σκοπός τους είναι να δημιουργήσουν μια πλατφόρμα κατάρτισης πολλαπλών θεματικών ενοτήτων μέσα από βίντεο, προκειμένου να βοηθήσουν τους παραγωγούς να αντιμετωπίσουν την εντεινόμενη απειλή της χωλότητας. Ένα τέτοιο εργαλείο θα τους βοηθήσει να εντοπίζουν έγκαιρα τα προβλήματα της χωλότητας και θα τους εξοπλίσει με την απαραίτητη τεχνογνωσία και πρακτική υποστήριξη για να την αντιμετωπίσουν.



Ο Δρ. Reuben Newsome, ένας από τους κτηνιάτρους που δραστηριοποιούνται στην Cattle Lameness Academy, τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης των παραγωγών για να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα μέσω της κατάρτισης: «Το μέλλον της χωλότητας στα βοοειδή είναι πολύ ανησυχητικό και πρέπει να αλλάξει ως προς όφελος, τόσο της ευζωίας των βοοειδών, όσο και της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων. Ελπίζουμε να παράσχουμε στους παραγωγούς την κατάρτιση και την τεχνογνωσία για να αντιμετωπίσουν και να ξεπεράσουν την πρόκληση της χωλότητας, διατηρώντας έτσι τη θέση τους στη βιώσιμη γεωργία».



Ο Ron Bonnett, μέλος της κριτικής επιτροπής του Care4Cattle και πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου του WFO, δήλωσε: «Από τον αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν, είναι προφανές ότι η ευζωία των βοοειδών παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και αποτελεί προτεραιότητα για τους επαγγελματίες κτηνοτρόφους ανά τον κόσμο. Υπήρξαν πολλές καλές ιδέες που θα κάνουν τη διαφορά για την ενίσχυση της ευζωίας των βοοειδών στη κτηνοτροφική μονάδα – ανάλογα με τον εκάστοτε τόπο και περιβάλλον. Κάτι τέτοιο είναι πολλά υποσχόμενο και ελπίζουμε ότι όλο και περισσότεροι επαγγελματίες κτηνοτρόφοι ανά τον κόσμο θα εμπνευστούν από νέους και καινοτόμους τρόπους φροντίδας των βοοειδών τους».



Οι τρεις νικητές θα λάβουν τη χορηγία για να προωθήσουν την έρευνα και την καινοτομία τους, η οποία είναι πολύ σημαντική για την εξασφάλιση υψηλών επιπέδων καλής διαβίωσης των ζώων. Ο Dr. Almut Hoffmann, Head of Farm Animal Products Marketing at Animal Health της Bayer, ανέφερε σχετικά: «Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι που μέσω της χορηγίας Care4Cattle μπορούμε να προάγουμε την καινοτομία που συμβάλλει στην ανάπτυξη της ευζωίας των ζώων απέναντι σε ένα ευρύ φάσμα προκλήσεων και ασθενειών. Μέσω της συνεχούς δέσμευσης, της καινοτομίας και της συνεργασίας, μπορούμε να συμβάλουμε σημαντικά στη βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων. Η διασφάλιση της ευζωίας των ζώων είναι μια σωστή ενέργεια. Γιατί εν τέλει, ό,τι ωφελεί τα ζώα είναι και προς δικό μας όφελος».



Οι παραλήπτες των επιχορηγήσεων της Bayer Care4Cattle ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο του Future of Farming Dialogue 2018, έναν ετήσιο θεσμό που συγκεντρώνει διάφορους φορείς που μοιράζονται τις απόψεις τους σε θέματα γεωργίας, καθώς και τις σχετικές προκλήσεις και ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την με την επιχορήγηση της πρωτοβουλίας Care4Cattle και τα έργα που κερδίζουν επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: go.bayer.com/Care4Cattle.



Σχετικά με τον World Farmers’ Organisation (WFO)

Ο WFO (World Farmers Organisation), είναι ένας διεθνής οργανισμός από αγρότες για τους αγρότες που στοχεύει να φέρει κοντά όλους τους εθνικούς συνεταιριστικούς οργανισμούς παραγωγών και αγροτών προκειμένου να αναπτυχθούν πολιτικές που ευνοούν και υποστηρίζουν τους σκοπούς των αγροτών στις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες σε όλο τον κόσμο