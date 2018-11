Προσπάθεια διεύρυνσης προστατευόμενων ελληνικών προϊόντων στην συμφωνία Νότιας Κορέας - ΕΕ, ευκαιρία για Κρόκο και Αυγοτάραχο

Διεύρυνση προστατευόμενων ελληνικών προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ που περιλαμβάνονται στη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών Ε.Ε. και Νοτίου Κορέας, η οποία βρίσκεται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2011, ζητά με επείγον έγγραφο το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) της ελληνικής πρεσβείας στη Σεούλ. Όπως επισημαίνει ο κ. Κωνσταντίνος Δίκαρος, Προϊστάμενος Σύμβουλος ΟΕΥ, «στη συμφωνία προβλέπεται προστασία στη Νότιο Κορέα περιορισμένου αριθμού ελληνικών ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων».



Και προσθέτει: «Ήδη η ΕΕ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για ένταξη στη συμφωνία για το ελαιόλαδο Καλαμάτας, Λακωνίας και Σητείας Λασιθίου Κρήτης, το τσίπουρο, η γραβιέρα Κρήτης και το κασέρι. Ακόμη υπάρχουν προοπτικές στην κορεατική αγορά για τον Κρόκο Κοζάνης και το Αυγοτάραχο Μεσολογγίου».



Πιο συγκεκριμένα το έγγραφο αναφέρει ότι:



Το Παράρτημα 10-Α (Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs) προστατεύει τις Ελιές Καλαμών, τη Μαστίχα Χίου και τη Φέτα.



Το Παράρτημα 10-Β (Geographical Indications for Wines, Aromatised Wines and Spirits) προστατεύει τη Ρετσίνα και το Κρασί Σάμου.



Με την ολοκλήρωση των εργασιών της δεύτερης ομάδας εργασίας επί Γεωγραφικών Ενδείξεων (EU-Korea Working Group on Geographical Indications, Βρυξέλλες 6/11/2014), η Ε.Ε. υπέβαλλε στην Κορεατική πλευρά συμπληρωματικό κατάλογο με 46 ευρωπαϊκές ονομασίες ΠΟΠ/ΠΓΕ, οι οποίες προτείνεται να ενταχθούν στα ως άνω παραρτήματα της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών.



Στον πίνακα αυτό περιλαμβάνονται: το ελαιόλαδο Καλαμάτας, Λακωνίας και Σητείας Λασιθίου Κρήτης, το τσίπουρο, η γραβιέρα Κρήτης και το κασέρι.



Έκτοτε, η Κορεατική πλευρά έχει κωλυσιεργήσει, πιθανότατα προσβλέποντας σε ενδεχόμενα ανταλλάγματα, με αποτέλεσμα το ζήτημα να μην προχωρήσει και να παραμένει στην ημερήσια διάταξη όλων των διμερών συναντήσεων.



Καθώς παρατηρούμε ότι ο Κρόκος Κοζάνης δεν εντάσσεται σε καμία από τις δύο κατηγορίες (ούτε στα αναγνωρισμένα ούτε ως προς αναγνώριση προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ), ενδέχεται η ανωτέρω καθυστέρηση να ανοίγει ένα παράθυρο ένταξης και αυτού του προϊόντος.



Ο Κρόκος Κοζάνης είναι ένα πολύ ενδιαφέρον προϊόν για την Κορεατική αγορά, ιδίως σε ότι αφορά στις χρήσεις του σε αφεψήματα και στις ισχυρές παραφαρμακευτικές του ιδιότητες. Η προσπάθεια όμως εδώ προβολής του προσκρούει στη μη προστασία της γεωγραφικής του προέλευσης, καθώς οποιαδήποτε εταιρεία από την Κορέα ή τρίτη χώρα θα μπορεί άνετα να καρπωθεί τα όποια αποτελέσματα δημοφιλίας του.



Συνεπώς, προτείνουμε να καταβληθεί προσπάθεια, σε επίπεδο εσωτερικών ομάδων εργασίας Ε.Ε., προκειμένου να εμπλουτισθεί εγκαίρως ο προτεινόμενος συμπληρωματικός κατάλογος ευρωπαϊκών προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ προς αναγνώριση από τη Νότιο Κορέα τόσο με τον Κρόκο Κοζάνης όσο και, ενδεχομένως, με άλλα προϊόντα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Κορεατική αγορά, όπως το Αυγοτάραχο Μεσολογγίου.