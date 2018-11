Συνέδριο του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ με τίτλο, Phytobiomes and plant health, from basics to application

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ, διοργανώνει συνέδριο για την τελική συνάντηση της δράσης COST FA1405, με τίτλο "Phytobiomes and plant health: from basics to application", που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στις 23 - 25 Ιανουαρίου 2019.



Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και την εγγραφή στο συνέδριο επισκεφτείτε το website.



Ο ΑγροΤύπος είναι χορηγός επικοινωνίας του συνεδρίου.