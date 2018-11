Σεμινάριο Καταπολεμήσεων όλων των κατηγοριών Ζωικών Εχθρών

Με τη σφραγίδα του Trade Club Alliance, του διεθνούς ψηφιακού δικτύου επιχειρηματικής διασύνδεσης και με τη συμμετοχή κορυφαίων ξένων τραπεζικών στελεχών, από 14 τραπεζικούς ομίλους, με παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες, ξεκίνησε τη Δευτέρα (12/11) και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη (14/11) η επιχειρηματική αποστολή Go In Thessalonikiπου διοργανώνει η Eurobank, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Πρόγραμμα Επιχειρηματικών Αποστολών Go International».