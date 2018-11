Πλημμύρισε με οινόφιλους η Κρήτη στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Οινοτουρισμού

Ακόμα μία Κυριακή, γεμάτη κρητικό κρασί, ήταν αυτή που μας πέρασε, μιας και με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Οινοτουρισμού, κοντά στα 2.000 άτομα επισκέφθηκαν τα οινοποιεία της Κρήτης, απολαμβάνοντας τον καλό φθινοπωρινό καιρό και μια βόλτα στην όμορφη αμπελοοινική ενδοχώρα του νησιού.



Γευσιγνωσίες σε νέες και παλιές εσοδείες, συζήτηση με τους οινοποιούς, επίσκεψη στα αμπέλια, παράλληλες εκδηλώσεις για ενήλικες και παιδιά είχε το πρόγραμμα στα 18 οινοποιεία της Κρήτης που άνοιξαν την Κυριακή ,11 Νοεμβρίου, με δωρεάν είσοδο.



Το Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης (Wines of Crete), για τρίτη χρονιά, συντόνισε την όλη ενέργεια μέσα από δράσεις προβολής, οργανώνοντας και διαγωνισμό φωτογραφίας των κοινωνικών δικτύων στα οποία δραστηριοποιείται ενεργά.



Οι συμμετοχές των διαγωνιζόμενων θα ανέβουν το Σάββατο (17/11) στην σελίδα του Wines of Crete στο Facebook και το κοινό θα επιλέξει την αγαπημένη (κάνοντας like σε αυτή που του αρέσει) και θα χαρίσει 10 υπέροχα δώρα σε 10 θέσεις των νικητών, μέχρι την λήξη της ψηφοφορίας το Σάββατο (24/11) ώρα 11:00 (όλοι οι όροι συμμετοχής βρίσκονται στο www.winesofcrete.gr ).



Παράλληλα με την γευσιγνωσία οίνου, 18 εστιατόρια και ένα wine bar συνεργάστηκαν στην δράση «Bring your own wine - φέρε το δικό σου κρασί». Σκοπός της δράσης αυτής, ήταν ο επισκέπτης να απολαύσει το κρασί που αγόρασε από το οινοποιείο στο συνεργαζόμενο εστιατόριο χωρίς επιπλέον χρέωση και να συνδυάσει το αγαπημένο του κρασί με το αγαπημένο του φαγητό.



Το Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης, που συμμετέχει στην Εθνική Επιτροπή Οινοτουρισμού, συνεργάστηκε και με τις υπόλοιπες 5 Περιφερειακές Ενώσεις της Χώρας που έπραξαν αντίστοιχα και συντονισμένα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, δεδομένου ότι η δράση είχε Ευρωπαϊκό χαρακτήρα και φυσικά οινοποιεία σε όλη την Ελλάδα δέχτηκαν αντίστοιχα το οινόφιλο κοινό.



Το Wines of Crete υποστηρίζει την ρήση του Wine in Moderation - το κρασί απολαμβάνεται καλύτερα, με μέτρο.