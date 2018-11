ΠΣΕ: Ιδιαίτερα παραγωγικό το τριήμερο φεστιβάλ εξαγωγών Go in Thessaloniki

Όπως επισημαίνει ανακοίνωση που εξέδωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ), ιδιαίτερα παραγωγικό και αποδοτικό για τον εξαγωγικό κόσμο της χώρας αποδείχθηκε το Forum «Go in Thessaloniki» που πραγματοποιήθηκε από τη Δευτέρα (12 Νοεμβρίου) έως και την Τετάρτη (14 Νοεμβρίου), στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του προγράμματος επιχειρηματικών αποστολών «Go International». Ένα «τριήμερο φεστιβάλ εξαγωγών» που διοργανώθηκε από τη Eurobank με μεγάλη επιτυχία.

Και προσθέτει:

«Ο ΠΣΕ, η κεντρική εξαγωγική οργάνωση της χώρας χαιρετίζει για μια ακόμη φορά την πρωτοβουλία της Eurobank, η οποία συμβάλλει στην τόνωση του εξαγωγικού εμπορίου σε μια κρίσιμη συγκυρία και δίνει νέα προοπτική στην ελληνική επιχειρηματικότητα.

Στη διάρκεια του forum, 120 ελληνικές επιχειρήσεις είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με πάνω από 50 ξένους εισαγωγείς από 20 και πλέον χώρες του κόσμου, η πλειονότητα των οποίων είναι πελάτες των 14 τραπεζών-μελών του Trade Club Alliance, του πρώτου Παγκόσμιου Δικτύου Διασύνδεσης Επιχειρήσεων που υποστηρίζεται από τράπεζες και εκτείνεται ήδη σε περισσότερες από 50 χώρες.

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 3.000 στοχευμένες επιχειρηματικές συναντήσεις (B2B), στις οποίες οι Έλληνες εξαγωγείς διερεύνησαν τις δυνατότητες σύναψης εμπορικών συμφωνιών για τη προώθηση των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Πολλές από αυτές μάλιστα εκτιμάται πως θα αποφέρουν καρπούς σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Παράλληλα, χαιρετίζει τη βούληση της Eurobank, όπως αυτή εκφράστηκε από την ηγεσία της, να χρηματοδοτήσει την πραγματική οικονομία με νέα κεφάλαια.

Κεφάλαια που έχει ανάγκη η υγιής επιχειρηματικότητα και ειδικότερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να κάνουν πράξη τα επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των εργασιών τους, εντός και εκτός συνόρων. Η Eurobank αποτελεί διαχρονικά έναν από τους βασικότερους υποστηρικτές των Ελλήνων Εξαγωγέων και αποδεικνύει έμπρακτα πως στέκεται στο πλευρό τους.

Συγχαρητήρια επίσης αξίζουν στον ΣΕΒΕ και στον Πρόεδρό του, Γ. Κωνσταντόπουλο για τη φιλοξενία που επιφύλαξε στους συμμετέχοντες.

Η εκδήλωση «Go in Thessaloniki» είναι η τρίτη κατά σειρά που πραγματοποιείται στην Ελλάδα, μετά το «Go In Athens» (Μάρτιος 2016, Αθήνα), και το «Go In Crete» (Μάιος 2017, Κρήτη).

Το Go In Thessaloniki τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και συν-διοργανώθηκε με τη συντονιστική φροντίδα του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΠΣΕ), τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ), τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)».