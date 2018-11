2η Έκθεση για την προώθηση φρούτων και λαχανικών για επαγγελματίες στην Κίνα

Η επόμενη διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης για Φρέσκα Φρούτα και Λαχανικά, FRUIT LOGISTICA 2019, πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 06. – 08. Φεβρουαρίου 2019 στο Βερολίνο.

Στην προηγούμενη διοργάνωση, η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από 80 εκθέτες, μεταξύ αυτών αγροτικοί συνεταιρισμοί, επιχειρήσεις φρέσκων φρούτων και λαχανικών, καθώς και εταιρίες τεχνικών συστημάτων, εξοπλισμού και συσκευασίας τοποθετώντας την έτσι στις 10 κορυφαίες χώρες ως προς την αύξηση εκθετών.

Ειδικότερα, στην έκθεση συμμετείχαν οι εξής ελληνικές επιχειρήσεις: A.S.E.A. Argicultural Cooperative of Kiwi Exploitation, ACN Naoussa – Argicultural Cooperative of Naoussa, Argicultural Cooperative of Pella, Agrexpo S.A., Argicultural Cooperative “Mieza Fruit”, Argicultural Cooperative Episkopi, Argicultural Coop Meliki, Argicultural Cooperative Messi, Agrolab S.A., Soursos S.A. – Alea Fruit Garden, ALFA COOL GLOBAL, Alfa Vita, Alfeios Rodi S.A., Greekonions Antonakis, Argeas Fruit AC, Asepop Velventos, ASEPOP Naoussa, ASOP Episkopis, Balakanakis Bros S.A. – Olympic Fruit, Bella Frutta S.A., Biokarpos S.A., Central Market of Thessaloniki S.A., Central Markets and Fishery Organization S.A., The Cherry, Daios Plastics S.A., DS Smith Packaging Greece, EUROFARM S.A., Eurofrost Agias S.A., EXTRA FRUIT S.A., Farm Hellas Nurseries, GEA Creta S.A., GEA Pellas Ltd, GEFRA G.N. Frangistas S.A., Geoplant Aeege, GREEK AND FRESH, Greek Citrus, Helmi King Fruit P.C., Ina Plastics S.A., K. Chrysikos S.A., Kalaitzidis Bros O.E., Kalathos – Green Projects S.A., Kaplanis, Kavala Coop, Komex S.A., Labidino S.A., Laconic Gardens S.A., Region of Central Macedonia, Mimis Ltd., Mitrosilis S.A., Artion S.A. – Nasiakopoulos S.A., NGP Plastic S.A., NOVATEC S.A., Oporello S.A., Orange Valleys, Peloponnisos S.A., Plastika Kritis S.A., Protofanousi Fruits S.A., Region of Crete, Rodonas S.A., Sulce L.Ledion, Taktikos S.A., Technical Converting Paper S.A., TH. Chatzidakis S.A., Thessaly Region, THRACE GROUP, UNIPAKHELLAS S.A., Venus Growers, Zeus Kiwi S.A.



Με επιτυχία οργανώθηκαν και φέτος 5 ομαδικά ελληνικά περίπτερα, τα οποία φρόντισαν για την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας και την προώθηση των φρέσκων ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα την εκπροσώπηση των ελληνικών εταιριών ανέλαβαν η Enterprise Greece Invest & Trade, η Great Greek Exports and Trade, η ΝOVACERT, η Economotechniki και η Promosolution.

Σημειώνεται ότι η FRUIT LOGISTICA, στην 26η επέτειό της, έκανε νέο ρεκόρ συμμετοχής με πάνω από 3.100 εκθέτες από 84 χώρες απ’ όλο τον κόσμο και περισσότερους από 77.000 εμπορικούς επισκέπτες από 130 χώρες. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός, ότι η FRUIT LOGISTICA ξεκίνησε το 1993 με μόλις 100 εκθέτες και σήμερα έχει ξεπεράσει τους 3.100 εκθέτες.

Ο Εκθεσιακός Οργανισμός του Βερολίνου, με στόχο να διευρύνει το διεθνές δίκτυο εκθέσεων και συνεδρίων, διοργανώνει τη 13η ASIA FRUIT LOGISTICA στις 04. - 06.09.2019 στο Ηοng Kong, όπου το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο διοργανώνει και για το έτος 2019 Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο. Το 2018 συμμετείχαν στο Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο του Επιμελητηρίου της ASIA FRUIT LOGISTICA 2018, 9 ελληνικές επιχειρήσεις: ANATOΛΗ, ΑΝΥΦΙ ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ, ZEΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ, ΟΜΙΛΟΣ KOΛΙΟΥ, ΦΡΟΥΤΑ ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣΗ, και ΑΛΚΥΩΝ, GUSTERA, NESPAR, NEΣΤΟΣ μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος PREMIUM EUROPEAN KIWI, που οργάνωσε και συντόνισε η εταιρία WIN Σύμβουλοι Ανάπτυξης. Ιστοσελίδα της έκθεσης: www.asiafruitlogistica.com.

Επίσης, ο Εκθεσιακός Οργανισμός του Βερολίνου θα οργανώσει στις 29.- 31.05.2019 την 2η CHINA FRUIT LOGISTICA στη Σαγκάη στο Shanghai Convention & Exhibition Center of International Sourcing, με στόχο την προώθηση των επιχειρήσεων του κλάδου στη μεγάλη αγορά της Κίνας.

Για περισσότερες πληροφορίες και κάρτες εισόδου -με μειωμένη τιμή και επιπλέον 10% έκπτωση για τα μέλη μας- μπορείτε να απευθυνθείτε στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο της Έκθεσης Fruit Logistica στην Ελλάδα και Κύπρο, Αθήνα, τηλ.: 210 64 19 037, στη Θεσ/νίκη τηλ.: 2310 32 77 33 και στην ιστοσελίδα: www.german-fairs.gr. Ιστοσελίδα της έκθεσης: www.fruitlogistica.com.