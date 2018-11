Φέτα made in Vietnam: Εμπρός στο δρόμο που χάραξε η CETA

Στην αρχή μας είπαν ότι η συμφωνία CETA (ΕΕ με Καναδά), δίνει το δικαίωμα να παράγεται τυρί με την ονομασία «Φέτα» από Καναδούς παραγωγούς επειδή είχαν μεγάλη παραγωγή τυριών με την ονομασία αυτή (από αγελαδινό γάλα) και θα έπρεπε να την διοχέτευαν στην αγορά της χώρας. Μετά ήρθε η συμφωνία ΕΕ με Νότια Αφρική, η οποία και αυτή δεν «προστάτευε» την Φέτα ΠΟΠ. Τότε η Κομισιόν δήλωσε στον πρώην υπουργό Αποστόλου ότι δεν μπορεί να «ανοίξει» εκ νέου για οποιαδήποτε τροποποίηση του κειμένου της αλλά κατά την μεταβατική περίοδο των 5 ετών από την ημερομηνία έναρξης της συμφωνίας θα αρχίσει τη διαδικασία αναθεώρησης.

Τώρα έρχεται το Βιετνάμ και οι διαπραγματευτές της ΕΕ δέχτηκαν να μπορεί το Βιετνάμ να ονομάζει τα τυριά του «φέτα», αρκεί να παράγονται με πρόβειο ή αιγοπρόβειο γάλα πριν από την 1η Ιανουαρίου του 2017. Δηλαδή «διορθώθηκε» το θέμα και δεν θα μπορούν να παράγουν οι Βιετναμέζοι κτηνοτρόφοι «Φέτα» από αγελαδινό γάλα αλλά μόνο από αιγοπρόβειο.



Συγκεκριμένα το άρθρο 12.28 της συμφωνίας ΕΕ με Βιετνάμ αναφέρει τα εξής:

«Παρά το άρθρο 12.27 (Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων), η προστασία της γεωγραφικής ένδειξης «φέτα» που περιλαμβάνεται στο μέρος Α του παραρτήματος 12-Α (κατάλογος γεωγραφικών ενδείξεων) δεν εμποδίζει τη χρήση αυτής της ένδειξης στο έδαφος του Βιετνάμ από οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένων των διαδόχων τους, που πραγματοποίησαν με καλή πίστη την πραγματική εμπορική χρήση ένδειξη όσον αφορά τα προϊόντα της κατηγορίας «τυριά» που παρασκευάζονται από πρόβειο γάλα ή παρασκευάζονται από πρόβειο και αίγειο γάλα, πριν από την 1η Ιανουαρίου 2017».



Το κείμενο στα αγγλικά αναφέρει:

«Notwithstanding Article 12.27 (Protection of Geographical Indications), the protection of the geographical indication "Feta" listed in Part A of Annex 12-A (List of Geographical Indications) shall not prevent the use of this indication in the territory of Viet Nam by any persons, including their successors, who made actual commercial use in good faith of this indication with regard to products in the class of "cheeses" made from sheep's milk or made from sheep and goat's milk, prior to 1 January 2017».



Βέβαια οι διαπραγματευτές της Κομισιόν κατάφεραν να «προστατέψουν» τα τυριά «Asiago», «Fontina» και «Gorgonzola».



«Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης ειδικές διατάξεις για την αντιμετώπιση των μη δασμολογικών φραγμών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, ενώ θα παρέχει προστασία για 169 παραδοσιακά ευρωπαϊκά προϊόντα τροφίμων και ποτών στο Βιετνάμ, τις αποκαλούμενες «γεωγραφικές ενδείξεις», όπως το κρασί Rioja ή το τυρί ροκφόρ (Roquefort)», υποστήριζε στην σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Κομισιόν.



Μην βιαστούν κάποιοι να πουν ότι το Βιετνάμ δεν παράγει μεγάλες ποσότητες φέτας που να μπορούν να διαμορφώσουν τις τιμές. Είναι ένα πρόβλημα που επαναλαμβάνεται σε κάθε εμπορική συμφωνία της ΕΕ με τρίτες χώρες. Και αυτό, σε συνδυασμό με το ρώσικο εμπάργκο, δημιουργεί θέμα στη διεθνή αγορά. Μετά αναζητούμε τον λόγο που οι τιμές στο αιγοπρόβειο γάλα δεν μπορούν να ανέβουν.



Διαβάστε το σχετικό κείμενο της συμφωνίας ΕΕ με Βιετνάμ για τα προϊόντα με Γεωγραφικές Ενδείξεις στα αγγλικά (πατήστε εδώ)