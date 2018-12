Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το προωθητικό πρόγραμμα της SIPCAM με δώρο ένα Toyota Hilux

Η Massey Ferguson, παγκόσμιο brand της AGCO (NYSE:AGCO) απέσπασε ένα Finalist Award για το MF 6713 στην κατηγορία Best Utility στο θεσμό βράβευσης του Καλύτερου Τρακτέρ της Χρονιάς - Tractor of the Year 2019. «Είμαστε περήφανοι που το MF 6713 προτάθηκε για αυτό το Βραβείο από την κριτική επιτροπή που απαρτίζεται από συντάκτες 25 κορυφαίων περιοδικών από όλη την Ευρώπη», δήλωσε ο κ. Francesco Quaranta Αντιπρόεδρος Πωλήσεων, Μάρκετινγκ & Διαχείρισης Προϊόντος της Massey Ferguson EME.