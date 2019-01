ΣΕΒΕ: Χαρτογράφηση ελληνικών εξαγωγών, Αττική και Κεντρική Μακεδονία είναι οι πρωταθλήτριες, σημαντική αύξηση είχε η περιφέρεια Ιονίου

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Σεούλ ενημερώνει ότι το αρμόδιο Κορεατικό Υπουργείο Ασφάλειας Τροφίμων και Φαρμάκων (Ministry of Food and Drug Safety - MFDS) πρόκειται να τροποποιήσει, προς το αυστηρότερο, τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν τις ετικέτες και τις ενδείξεις προβολής-προώθησης που επιτρέπεται να φέρουν τα προϊόντα πάνω στην συσκευασία τους (Act on Labelling and Advertisement of Food Products). Οι σημαντικότερες αλλαγές στην σχετική νομοθεσία έχουν ως εξής: