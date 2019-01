Αλλαγές της Κορεατικής Νομοθεσίας στις ετικέτες και ενδείξεις πάνω σε συσκευασίες τροφίμων

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Σεούλ ενημερώνει ότι το αρμόδιο Κορεατικό Υπουργείο Ασφάλειας Τροφίμων και Φαρμάκων (Ministry of Food and Drug Safety - MFDS) πρόκειται να τροποποιήσει, προς το αυστηρότερο, τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν τις ετικέτες και τις ενδείξεις προβολής-προώθησης που επιτρέπεται να φέρουν τα προϊόντα πάνω στην συσκευασία τους (Act on Labelling and Advertisement of Food Products). Οι σημαντικότερες αλλαγές στην σχετική νομοθεσία έχουν ως εξής:



1. Επιβάλλεται λεπτομερής περιγραφή των συστατικών και ιδίως της περιεκτικότητας αλατιού (sodium).



2. Πρέπει να γίνεται ακριβής περιγραφή του ονόματος της παραγωγού εταιρείας και του προϊόντος. Απαγορεύεται η χρήση συνωνύμων και περιφραστικών εκφράσεων (π.χ. «εξαιρετική ελληνική φέτα»), τα οποία μπορούν να εκληφθούν ως μέσα προώθησης.



Επίσης απαγορεύονται:

α. Άλλα μέσα προώθησης των πωλήσεων, ιδίως εάν αφορούν τα προσωπικά στοιχεία των καταναλωτών (π.χ. παροχή έκπτωσης αν γίνει εγγραφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας που παράγει ή διακινεί το προϊόν,



β. Σήματα ή μηνύματα που υπονοούν θετικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία (ενώ αυτό δεν πιστοποιείται),



γ. Σήματα ή μηνύματα που δίνουν την επίπλαστη εντύπωση φαρμακευτικών δράσεων απλών τροφίμων, όταν αυτές δεν είναι ξεκάθαρα αποδεδειγμένες και πιστοποιημένες, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των τροφίμων που περιέχουν προβιοτικά,



δ. Ψευδείς ή υπερβολικές περιγραφές ή προσπάθειες προβολής,



ε. Παραπλανητικά για τον καταναλωτή σήματα ή μηνύματα,



στ. Σήματα ή μηνύματα που δυσφημούν άλλες εταιρείες ή/και τα προϊόντα τους,



ζ. Σήματα ή μηνύματα που συγκρίνουν την παραγωγό εταιρεία με άλλες εταιρείες και τα προϊόντα τους, όταν αυτό δεν δύναται να τεκμηριωθεί σαφώς και πέραν κάθε λογικής αμφιβολίας,



η. Σήματα ή μηνύματα υβριστικά ή προσβλητικά για τα δημόσια ήθη.



3. Το MFDS διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει ανά πάσα στιγμή κατά πόσον τα αναγραφόμενα στην συσκευασία του προϊόντος ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σε αρνητική περίπτωση, θα απαιτήσει άμεσα την διαγραφή τους. Εφόσον η εταιρεία δεν συμμορφωθεί, προβλέπονται ποινές φυλάκισης και χρηματικά πρόστιμα.



Τονίζεται ότι οι ανωτέρω τροποποιημένες - και αυστηρότερες - διατάξεις πρόκειται να τεθούν σε ισχύ την 14η Μαρτίου 2019 και εφιστούμε την προσοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στην έγκαιρη και πιστή εφαρμογή της νέας νομοθεσίας, προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν τα προϊόντα τους προβλήματα εισόδου στην αγορά της Νοτίου Κορέας.