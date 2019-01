Υποπροϊόντα ελαιουργείων και κυκλική οικονομία σε πρόγραμμα Horizon 2020

Υποβλήθηκε με επιτυχία η πρόταση «Circular bio-based models as tools for a re-novation in olive oil agrifood systems» (PROMITOR), στην ενότητα CE-RUR-10-2019 της πρόσκλησης Horizon 2020-RUR-2018-2020 της Ε.Ε. Όπως δήλωσε στον ΑγροΤύπο ο γεωπόνος-ερευνητής, Κ. Χαρτζουλάκη, «η χρηματοδότηση του προγράμματος για την χώρα μας αναμένεται να φτάσει περίπου στο 1 εκατ. ευρώ».



Και προσθέτει: «η πρόταση πηγαίνει ένα βήμα περαιτέρω την σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο σχετικό ΦΕΚ για λίπανση από τον κατσίγαρο. Εμείς μιλάμε για να έχει προηγηθεί η επεξεργασία του κατσίγαρου. Επίσης θα έχει και ενημερωτικό χαρακτήρα το πρόγραμμα γιατί θα αναδεικνύει ότι η ελαιοκομία είναι μια «καθαρή» διαδικασία που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον».



Συγκεκριμένα η πρόταση αφορά την πλήρη αξιοποίηση στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας των υποπροϊόντων των ελαιουργείων (υγρά και στερεά) για παραγωγή νερού άρδευσης, παραλαβή πολυφαινολών, παραγωγή βιο-εντομοκτόνων και εδαφοβελτιωτικών και πιλοτικές εφαρμογές και δράσεις αγροτουρισμού στην Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία και Ιορδανία.



Η ιδέα ξεκίνησε από Ιταλούς ερευνητές του ENEA (Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development), που συντονίζει την πρόταση, σε συνεργασία με το γεωπόνο-ερευνητή Κ. Χαρτζουλάκη, και αποτελεί μια νέα προσπάθεια για καινοτόμο και βιώσιμη λύση, ιδιαίτερα για τα υγρά απόβλητα των ελαιουργείων.



Στην πρόταση από την Ελλάδα συμμετέχει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, το Διεθνές Κέντρο Έρευνας για το Περιβάλλον και την Οικονομία (ICRE8) και από τα Χανιά το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων (ΕΒΕΧ), η επιχείρηση «ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΟΕ» και η εταιρεία συμβούλων ZEN AGRO PC, που διαμόρφωσαν τις δράσεις που θα γίνουν στα Χανιά και τη Κίσαμο.



Την πρόταση στηρίζουν με έγγραφη δήλωση (Expression of Interest) η Αντιπεριφέρεια Χανίων, ο δήμος Αποκόρωνα, η Πανελλήνια Ένωση Ελαιουργείων (ΠΑΣΕΛ) και ο Σύνδεσμος Ελαιουργών Ν. Χανίων.



Στην πρόταση συμμετέχουν ερευνητικά ιδρύματα, επιμελητήρια και εταιρείες από Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Γαλλία, Βέλγιο, Αλβανία και Ιορδανία.