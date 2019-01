Η Bayer διατηρεί την ισχυρή θέση της στον Δείκτη Πρόσβασης σε Σπόρους

Η Bayer ανέρχεται στο νούμερο 3 του παγκόσμιου Δείκτη Πρόσβασης σε Σπόρους / Access to Seeds Index, που δημοσιεύτηκε στις 28 Ιανουαρίου, 2019. O Δείκτης είναι μία ανεξάρτητη παράμετρος που αξιολογεί 13 παγκόσμιες εταιρίες σπόρων με βάση τις προσπάθειές τους να βελτιώσουν την πρόσβαση σε ποιοτικούς σπόρους για τους μικροκαλλιεργητές.



Οι δραστηριότητες των εταιριών αξιολογήθηκαν σε εφτά σημεία βαθμολόγησης εστιάζοντας σε 4 περιοχές: Λατινική Αμερική, δυτική Αφρική, ανατολική Αφρική, και νότια και νοτιοανατολική Ασία κατά την περίοδο 2015-2017. Από το λανσάρισμα του Δείκτη το 2016, η Bayer συστηματικά αναγνωρίζεται μεταξύ των τριών κορυφαίων εταιριών παγκοσμίως. Αυτή τη χρονιά, η Bayer ισοβάθμισε με τη Syngenta και μόνο η East West Seed με έδρα την Ταϊλάνδη ξεπέρασε τις επιδόσεις της.



Σχολιάζοντας τον Δείκτη του 2019, ο Klaus Kunz, Επικεφαλής Βιωσιμότητας και Business Stewardship του Τομέα Crop Science της Bayer,δήλωσε : «Είμαστε περήφανοι που διακριθήκαμε ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρίες σε όλο τον κόσμο στην παγκόσμια κατάταξη του Δείκτη για τους Σπόρους / Seeds Index. Βελτιώνοντας την πρόσβαση σε σπόρους και αγρονομική τεχνογνωσία είναι ύψιστης σημασίας να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα του παραγωγού και των βιοτικών πόρων και, τελικά, την διασφάλιση τροφής. Ως βιομηχανία, προσπαθούμε να πάμε πιο μακριά και πιο γρήγορα ενδυναμώνοντας τις τωρινές μας προσπάθειες».



Η Bayer πέτυχε σταθερά υψηλές βαθμολογίες και στις επτά περιοχές που μετρήθηκαν κατακτώντας ηγετικές θέσεις στα πεδία της Δημιουργίας Υποδομών και Γενετικών Πόρων. Σε σύγκριση με το 2016, η πιο αξιοσημείωτη βελτίωση ήταν στο συνολικό δείκτη Διαφάνειας, όπου η εταιρία διπλασίασε την προηγούμενη βαθμολογία της.



Η δέσμευση της Bayer να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μικροκαλλιεργητών κατοχυρώνεται με δυνατές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της γενετικής βελτίωσης και της εισαγωγής διάφορων υβριδίων ρυζιού Arize™ τοπικά προσαρμοσμένων, επισημοποιημένη ένταξη μικροκαλλιεργητών στην αλυσίδα παραγωγής σπόρων για διάφορες καλλιέργειες δείκτες, και με μία αρκετά μεγάλης έκτασης γεωγραφική παρουσία συνδεδεμένη με ειδικά σχεδιασμένη συσκευασία σπόρων και πρακτικές διανομής.



Η Bayer είναι αναγνωρισμένη για τις πρωτοβουλίες της με πολλαπλούς εμπλεκόμενους όπως το Food Chain Partnerships, το Plant Breeders without Borders, το Child Care Program και το Better Life Farming Alliance.



Η πρώην εταιρία Monsanto αξιολογήθηκε ξεχωριστά καθώς η αξιολόγηση έγινε πριν την ολοκλήρωση της εξαγοράς από τη Bayer. Η Monsanto κατατάχθηκε στο νούμερο 7 στον Παγκόσμιο Δείκτη Πρόσβασης στους Σπόρους, και μνημονεύτηκε ιδιαίτερα για τις προσπάθειές της στη κατηγορία της Διακυβέρνησης και Στρατηγικής συνδέοντας συγκεκριμένους στόχους για Βιώσιμη Ανάπτυξη με τους τρεις πυλώνες της έκθεσης της για βιωσιμότητα του 2017 και θέτοντας διευρυμένους εταιρικούς στόχους για πρόσβαση σε μικροκαλλιεργητές. Επιπλέον, η πρότερη συμμετοχή της εταιρίας στο έργο Water Efficient Maize for Africa (WEMA) είχε ως αποτέλεσμα την ωφέλεια των μικροκαλλιεργητών από το εμπορικό λανσάρισμα 90 συμβατικών υβριδίων WEMA σε Κένυα, Μοζαμβίκη, Νότιο Αφρική, Τανζανία και Ουγκάντα.



Ο Δείκτης Πρόσβασης σε Σπόρους/ Access to Seeds Index δημοσιεύτηκε από τον Access to Seeds Foundation, έναν ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό Οργανισμό που υποστηρίζεται από το Ολλανδικό Υπουργείο Οικονομικών. Η Access to Seeds Foundation είναι ένας σύμμαχος της World Benchmarking Alliance. Ο Δείκτης έχει στόχο να ενθαρρύνει τις εταιρίες σπόρων να εντείνουν τις προσπάθειές τους για υποστήριξη της παραγωγικότητας μικροκαλλιεργητών. O Δείκτης βασίζεται σε δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες και σε ένα ερωτηματολόγιο που κλήθηκαν να συμπληρώσουν οι εταιρίες.