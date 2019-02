Συνεργασία Bayer, Netafim και Πανεπιστημίου Ben Gurion για φυτοπροστασία και στάγδην άρδευση

Υποβλήθηκε με επιτυχία η πρόταση «Circular bio-based models as tools for a re-novation in olive oil agrifood systems» (PROMITOR), στην ενότητα CE-RUR-10-2019 της πρόσκλησης Horizon 2020-RUR-2018-2020 της Ε.Ε. Όπως δήλωσε στον ΑγροΤύπο ο γεωπόνος-ερευνητής, Κ. Χαρτζουλάκη, «η χρηματοδότηση του προγράμματος για την χώρα μας αναμένεται να φτάσει περίπου στο 1 εκατ. ευρώ».