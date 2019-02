Υπερατλαντική βράβευση 2019 για την E-LA-WON

Στον 20ο Διεθνή Διαγωνισμό Ελαιολάδου του Los Angeles, έναν από τους κορυφαίους στις Ηνωμένες Πολιτείες και πέμπτο παγκοσμίως, όπου έλαβαν μέρος 530 δείγματα EVOO από όλα τα μήκη της Υφηλίου, συγκεντρώνοντας τα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας και επαγγελματισμού για την απονομή των μεταλλείων, η E-LA-WON βραβεύτηκε για το packaging με «bronze μετάλλιο», προσθέτοντας στη συλλογή της ακόμη μια τιμητική διάκριση για τις συσκευασίες της.

Πέραν των 50+ οργανοληπτικών – και όχι μόνο – βραβεύσεων, οι άνθρωποι της E-LA-WON θεωρούν σημαντική αυτή την ξεχωριστή αναγνώριση, γιατί μετά το «Χρυσό» της Νέας Υόρκης – NYIOO 2018 - και το χαρακτηρισμό «World’s Best Olive Oils 2018» για το Green Fresh καθώς και το «EVOO of the Year 2018» για το E-LA-WON Premium από το World Ranking EVOO, έρχεται ως κορωνίδα στη συνολική προσπάθεια της εταιρείας να βραβευθεί για τη συνολική του συσκευασία το Special Blend, ένα τριποικιλιακό μπουκέτο αρωμάτων.

Όπως αναφέρει ο CEO της εταιρείας, κος Ιωάννης Καμπούρης, «με ενθουσιασμό και χαρά υποδεχτήκαμε τη βράβευση από το «Los Angeles - Awards by Packaging Design» και τη θεωρούσαμε ως φυσικό αποτέλεσμα αφού έγιναν αντικείμενο μεταπτυχιακής μελέτης, τόσο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όσο και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με την «Έξυπνη Συσκευασία». Τα Packaging Awards έχουν ως στόχο να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν την καινοτομία στο σχεδιασμό της συσκευασίας, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, την τεχνολογία που αξιοποιήθηκε και τις διαδικασίες που προσδίδουν αξία σε ολόκληρη την αλυσίδα της συσκευασίας ενός προϊόντος.

Έτσι, ο αγροδιατροφικός τομέας της χώρας μας δεν αρκεί να υπερηφανεύεται μόνο για την ποιότητα των προϊόντων, αλλά χρειάζεται και η καλαισθησία προς το καταναλωτικό κοινό που απευθύνεται. Αυτή η βράβευση, που προήλθε από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες του σχεδιασμού, ενισχύει το χαρακτήρα του προϊόντος και το βοηθά να ξεχωρίσει στο ράφι».