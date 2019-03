Συνεργασία ΣΕΟ με κορυφαία σχολή οινικού μάρκετινγκ από την Βουργουνδία

Ξεκινά συνεργασία ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ) με κορυφαία την σχολή οινικού μάρκετινγκ από την Βουργουνδία Burgundy School of Wine & Spirits Business, η οποία θα δίνει έμφαση στους μικρούς οινοπαραγωγούς και στην προώθηση στις ξένες αγορές.



«Να συνοδεύσουμε μικρές δυναμικές οινοποιητικές μονάδες στην παγκόσμια αγορά οίνου. Να παράσχουμε κατάλληλα εργαλεία για την μέτρηση της εικόνας του ελληνικού κρασιού στη διεθνή σκηνή. Nα συμβάλουμε στην περαιτέρω βελτίωση αυτής της εικόνας». Με αυτά τα λόγια, ο κ. Jérôme Gallo, ιδρυτής και Διευθυντής του Burgundy School of Wine & Spirits Business που εδρεύει στη Dijon, παρουσίασε την πρόταση συνεργασίας της Burgundy School of Wine & Spirits με τον Σ.E.O.



Καλεσμένος του Συνδέσμου και της Entreprise Greece και κεντρικός ομιλητής στην Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Ο., ο κ. Gallo αφού ανέλυσε τις τάσεις στις διεθνείς αγορές του κρασιού, παρουσίασε το σχέδιο συνεργασίας, το οποίο κατ’ αποκλειστικότητα ξεκινά με τον Σύνδεσμο Ελληνικού Οίνου και το οποίο έχει δύο πυλώνες: αφενός την έρευνα των καταναλωτικών συμπεριφορών διεθνώς ως προς το ελληνικό κρασί με σκοπό την αύξηση της προστιθέμενης αξίας για τους ελληνικούς οίνους εν γένει. Αφετέρου, ειδικά για τις μικρές δυναμικές οινοποιητικές μονάδες, την παροχή συμβουλών εξειδικευμένου μάρκετινγκ και στρατηγικής, προσαρμοσμένων στις εξατομικευμένες ανάγκες τους.



Ο Πρόεδρος του ΣΕΟ, Γιώργος Σκούρας, χαιρέτησε την πρόταση ως μια εξαιρετική ευκαιρία για τα μέλη του Συνδέσμου και ειδικότερα για νέες δυναμικές επιχειρήσεις του κλάδου να λάβουν φρέσκιες ιδέες, τεχνογνωσία και συμβουλές από ένα τόσο έγκυρο φορέα. Τόνισε δε ότι « όπως έχουμε υπογραμμίσει στο παρελθόν, πιστεύουμε στην αναγκαιότητα να προχωρήσουμε όλοι μαζί, σαν ένα τρένο με πολλά βαγόνια που όμως κινούνται στις ίδιες ράγες, γιατί έχουν τον ίδιο προορισμό: την επιτυχία. Η συνεργασία με την Burgundy School of Wine & Spirits Business κάνει για άλλη μια φορά πράξη τα λεγόμενα μας».



Η σχετική τεχνογνωσία μαζί με το γεγονός ότι το εξειδικευμένο εργαστήριο μελέτης καταναλωτικής συμπεριφοράς (Wine & Sprits Lab) διευθύνεται από τον εγνωσμένου κύρους Έλληνα ερευνητή Νίκο Γεωργαντζή δίνουν ιδιαίτερη διάσταση στην προοπτική της συνεργασίας.



Τις προσεχείς εβδομάδες θα καθοριστούν τα κριτήρια επιλογής των μικρών οινοπαραγωγών που θα συμμετάσχουν στον πρώτο «κύμα» των «συνοδευόμενων οινοποιείων» και θα χαρτογραφηθεί η πορεία για την υλοποίηση της συνεργασίας.