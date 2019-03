Άνοιξε η όρεξη των Σκοπιανών και ζητάνε διαπραγμάτευση από μηδενική βάση για όλα τα κρασιά ΠΓΕ με ονομασία «Μακεδονικός»

Η Συμφωνία των Πρεσπών δεν δίνει λύσεις στο πρόβλημα των εμπορικών ονομασιών. Αυτό το γνωρίζει η κυβέρνηση των Σκοπίων και ζητά να διαπραγματευτεί από μηδενική βάση όλες τις ονομασίες των μακεδονικών οίνων με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ). Γιατί όμως να διαπραγματευτεί η ελληνική πλευρά ένα κεκτημένο; Όπως δήλωσε στον ΑγροΤύπο ο πρόεδρος του Αγροτικού Αμπελουργικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Vaeni Νάουσα και επικεφαλής του Συνδέσμου Οινοποιών και Αμπελουργών της Ζώνης Νάουσας, Γιώργος Φουντούλης, «πριν υπογραφεί η συμφωνία είχα επισημάνει τα προβλήματα που θα φέρει. Δυστυχώς τελικά δικαιώθηκα. Στη ζώνη έχουμε 50 ετικέτες με την ονομασία «Μακεδονικό». Τους δώσαμε το δικαίωμα να διαπραγματευτούν σε όλα από μηδενική βάση».



Και προσθέτει: «Τα προβλήματα είναι μπροστά μας. Ήδη ένας πελάτης μας από την Κίνα ακύρωσε εμπορική συμφωνία, αφού τον πλησίασαν οι Σκοπιανοί και τους έδωσαν κρασιά «μακεδονικά» σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Στο περίπτερό τους στην έκθεση Prowein είχαν το λογότυπο «Wines of Macedonia» και δίπλα περίπτερο του υπουργείου Γεωργίας που έγραφε Republic of Macedonia. Όλοι οι οινοπαραγωγοί του Αμπελώνα της Βορείου Ελλάδας είμαστε σε συνεχή διάλογο και προσπαθούμε να βρούμε τον τρόπο να κινηθούμε νομικά σε αυτή την συμφωνία που ζημιώνει τα εμπορικά μας συμφέροντα».



«Πριν από ένα μήνα στείλαμε επιστολή στη διοίκηση της έκθεσης Prowein του Ντίσελντορφ (17-19 Μαρτίου), ζητώντας να διασφαλίσουν ότι το περίπτερο των κρασιών των Σκοπίων δεν θα έχει λογότυπο Wines of Macedonia», δήλωσε o πρόεδρος της Ένωσης Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Βορείου Ελλάδας (ΕΝΟΑΒΕ), Στέλιος Μπουτάρης. «Δεν λάβαμε απάντηση και ήρθαμε στην Prowein και διαπιστώσαμε ότι χρησιμοποίησαν το λογότυπο Macedonia, ενώ από κάτω αναγράφει με μικρά γράμματα: Republic of North Macedonia. Έχουμε κάνει ήδη διάβημα στο υπουργείο Εξωτερικών με το οποίο έχουμε μια άψογη συνεργασία στο πεδίο αυτό».



«Το Wines of Macedonia πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιείται και από τις δυο πλευρές και η διαφοροποίηση θα μπορεί να γίνεται με τις προσθήκες Republic of North Macedonia και Republic of Greece», υποστηρίζει από την πλευρά των Σκοπιανών η Οργάνωση «Wines of Macedonia (WOM)». Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι πρόκειται για έναν γεωγραφικό προσδιορισμό και ως εκ τούτου μπορεί να χρησιμοποιείται όχι μόνον από τους ίδιους και την Ελλάδα, αλλά και από τους Βούλγαρους (άνοιγμα για συμμαχίες στην ΕΕ για μια μελλοντική διαπραγμάτευση, αφού - όπως αναφέραμε σε παλαιότερο άρθρο του ΑγροΤύπου - και οι Βούλγαροι χρησιμοποιούν παράτυπα τον όρο «μακεδονικό» χωρίς να έχει αντιδράσει επίσημα η ελληνική πλευρά).

Σταύρος Παϊσιάδης