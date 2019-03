Μπλόκο Κίνας στις ελληνικές εξαγωγές λόγω συμφωνίας Πρεσπών, έκτακτη σύσκεψη ΣΕΒΕ παρουσία και του αρχηγού της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη

Μετά το «μπλόκο» της Κίνας έκτακτη συνάντηση, με τη συμμετοχή του προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη, συγκαλεί ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βόρειας Ελλάδας (ΣΕΒΕ), με σκοπό την εξεύρεση τρόπων για την προστασία του εμπορικού σήματος «Μακεδονικό» στα ελληνικά προϊόντα. Αυτό επιβεβαίωσαν στον ΑγροΤύπο εκπρόσωποι του ΣΕΒΕ.



Η συνάντηση θα γίνει την προσεχή Παρασκευή, 29 Μαρτίου, στις 15:00, στο ξενοδοχείο Grand Hotel της Θεσσαλονίκης.



Στην εκδήλωση έχουν κληθεί εκπρόσωποι των οικονομικών φορέων και οι επικεφαλής όλων των επιμελητηρίων της Μακεδονίας. Το «παρών» θα δώσουν και οι τρεις περιφερειάρχες της Κεντρικής, Δυτικής και Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.



Κατά τη διάρκεια της ευρείας σύσκεψης θα παρουσιαστούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει στη λειτουργία και την δραστηριότητα των τοπικών επιχειρήσεων, λόγω της Συμφωνίας των Πρεσπών και θα διατυπωθούν προτάσεις για την επίλυσή τους.



Την ύπαρξη προβλημάτων με τις ελληνικές εξαγωγές στην Κίνα επιβεβαίωσε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ, Γιώργος Κωνσταντόπουλος. Μετά τις πρόσφατες δηλώσεις της κ. Μαρία Σπυράκη, εκπροσώπου τύπου της ΝΔ, επιβεβαιώνεται και επισήμως ότι υπάρχουν περιπτώσεις άρνησης της Κίνας να δεχτεί τον όρο «Μακεδονικός» για ελληνικές επιχειρήσεις.

Πριν από ένα μήνα περίπου, κατόπιν ανακοίνωσης της ανάληψης κοινής δράσης του ΣΕΒΕ με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την προβολή και την ανάδειξη των μακεδονικών προϊόντων, ο κ. Κωνσταντόπουλος είχε δηλώσει: «Ως πρόεδρος του ΣΕΒΕ λέω ότι όπως θα σεβαστώ με βάση τη Συμφωνία των Πρεσπών να γράφουν οι γείτονές μας «Made in North Macedonia», τα δικά μας προϊόντα πρέπει να προσδιορίζονται όχι μόνο ως «Made in Greece», αλλά ως «Made in Region Central Macedonia» ή αντίστοιχα «Western Macedonia» ή «Eastern Macedonia». Το συζήτησα και με τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα. Είναι τρεις Περιφέρειες της Ε.Ε. αναγνωρισμένες επίσημα, είτε αρέσει στους γείτονές μας, είτε όχι. Εξάλλου είναι γνωστό ότι πλέον μιλάμε για την ΕΕ των Περιφερειών και όχι των κρατών, ενώ από μόνη της η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι μεγαλύτερη και ως οικονομική δύναμη και πληθυσμιακά από το γειτονικό κράτος».

Σταύρος Παϊσιάδης