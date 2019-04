Η New Holland κέρδισε στην SIMA 2019 το βραβείο Μηχάνημα της χρονιάς 2019 για την τεχνολογία IntelliSense™ και το τρακτέρ T5 AutoCommand™

Η επιτροπή για το βραβείο «Μηχάνημα της χρονιάς 2019» στην έκθεση SIMA 2019, απένειμε τον περιζήτητο τίτλο στη New Holland για την τεχνολογία IntelliSense™ στην κατηγορία των θεριζοαλωνιστικών μηχανών για τη σειρά CR Revelation και στην κατηγορία μεσαίου ελκυστήρα για τη σειρά Τ5 Auto Command™ .



Η επιτροπή που απονέμει αυτό το αναγνωρισμένου κύρους βραβείο, αποτελείται από δημοσιογράφους που εκπροσωπούν κορυφαίους εκδοτικούς οίκους στον χώρο της γεωργίας σε συνεργασία με το DLV. Αυτό το βραβείο καθιερώθηκε το 1997 και απονέμεται κάθε δύο χρόνια στην έκθεση Agritechnica στη Γερμανία. Από το 2015, απονέμεται και στην έκθεση SIMA στη Γαλλία.



«Τα βραβεία αυτά αποδίδονται στην New Holland για την προσέγγιση της στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών, με σκοπό να προσφέρουν λύσεις που βελτιώνουν την αποδοτικότητα των αγροτών και βοηθούν τους χειριστές να εργαστούν πιο παραγωγικά, με ασφάλεια και άνεση», δήλωσε ο Πρόεδρος της New Holland Agriculture, Carlo Lambro.



«Αποτελούν απόδειξη της εξειδίκευσης και της προσήλωσης στην καινοτομία των ομάδων της New Holland, στη Modena (Ιταλίας), στο Zedelgem (Βελγίου) και στο Jesi (Ιταλίας)».





Το σύστημα IntelliSense™ οδηγεί την αυτοματοποίηση σε ένα νέο επίπεδο και εισάγει μια σειρά βελτιώσεων που εδραιώνουν περαιτέρω την υπεροχή της θεριζοαλωνιστικής με τη μεγαλύτερη χωρητικότητα σιλό στον κόσμο. Το αυτόματο σύστημα συνδυασμού ρυθμίσεων προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στην παραγωγικότητα των αγροτών, όπως αυξημένη ημερήσια παραγωγή, μειωμένη απώλεια καρπού και βελτιωμένη ποιότητα καρπού και για τον χειριστή, λιγότερες αποφάσεις, μεγαλύτερη άνεση και αυτοπεποίθηση, λιγότερη κόπωση και απλό περιβάλλον εργασίας, αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ.



Το Τ5 Auto Command™ προσφέρει την καλύτερη και πιο άνετη καμπίνα στην κατηγορία του, με αποτέλεσμα την κορυφαία αίσθηση οδήγησης σε συνδυασμό με εξαιρετικές επιδόσεις και ισχύ. Η πολυβραβευμένη σειρά κιβωτίων ταχυτήτων Auto Command συνεχώς μεταβαλλόμενης σχέσης μετάδοσης (CVT), προσφέρει την απαραίτητη ευελιξία στην σειρά T5 για εργασίες, όπου η ακρίβεια της ταχύτητας πορείας είναι κρίσιμος παράγοντας, καθιστώντας τους ελκυστήρες αυτούς ιδανικούς για εργασίες με φορτωτή. Αυτά τα τρακτέρ έχουν τα ιδανικά χαρακτηριστικά για αυξημένη ευελιξία στις εργασίες στο χωράφι, στις αροτραίες καλλιέργειες, στις μεταφορές και στη χρήση τους από Δήμους.