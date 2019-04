Συμφωνία με στόχο την ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών στις ΗΠΑ

Το τμήμα διεθνούς εμπορίου «TradeUSA» του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και η αμερικανική εταιρία EAS Consulting Group υπέγραψαν συμφωνία που αφορά στην υποστήριξη των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της συμμόρφωσής τους με τους κανονισμούς που διέπουν τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (Food and Drug Administration - U.S. FDA).



Η EAS Consulting Group αποτελεί κορυφαίο πάροχο υπηρεσιών κανονιστικής συμμόρφωσης FDA σε επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, φαρμακευτικές, ιατρικών συσκευών, συμπληρωμάτων διατροφής, καλλυντικών και καπνοβιομηχανιών. Διαθέτει περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας στην υποστήριξη πελατών σε θέματα ανάπτυξης κανονιστικών στρατηγικών, εφαρμογής συστημάτων ποιότητας, υποβολής αιτήσεων κανονιστικής συμμόρφωσης και διασφάλισης συμμόρφωσης με όλους τους κανονισμούς του Αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA).



Έχοντας στο δυναμικό της μία ομάδα που αποτελείται από πρώην ανώτερα διοικητικά στελέχη του FDA, αλλά και από εξειδικευμένα στελέχη του κλάδου - πολλά από αυτά με εμπειρία άνω των 30 ετών - η EAS διαθέτει απαράμμιλη εξειδίκευση στην υποστήριξη των πελατών της, σε όλο το εύρος των συμβουλευτικών τους αναγκών.



O Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Σίμος Αναστασόπουλος δήλωσε σχετικά: «Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο προσβλέπει μέσα από τις δράσεις του στη διαμόρφωση ενός σταθερού και εύκολα προσβάσιμου πλαισίου, που στηρίζει την επιχειρηματική κοινότητα και τη χώρα στο σύνολό της, βοηθώντας έτσι τους Έλληνες επιχειρηματίες να γίνουν ανταγωνιστικοί και να επεκτείνουν σημαντικά την εξαγωγική τους δραστηριότητα στην αμερικανική αγορά. Παράλληλα, κρίνει απαραίτητη την ανάπτυξη των εθνικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων μας, την ενδυνάμωση και στήριξη της παραγωγικότητας και των τοπικών μας προϊόντων, καθώς και την ανάδειξή τους στις διεθνείς αγορές. Με τη σύναψη της στρατηγικής συνεργασίας του τμήματος διεθνούς εμπορίου «TradeUSA» του Επιμελητηρίου μας και της EAS Consulting Group που αφορά στην παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης των ελληνικών επιχειρήσεων με τους κανονισμούς που διέπουν τον US FDA, στοχεύουμε στην καθοδήγηση και εξατομικευμένη υποστήριξη των Ελλήνων εξαγωγέων, με στόχο πάντα την ομαλή διείσδυση των επιχειρήσεων στην αγορά των Η.Π.Α., συμβάλλοντας κατά αυτό τον τρόπο στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της χώρας μας».



Ο κ. Dean Cirotta, President & COO της EAS Consulting Group συμπλήρωσε: «Είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι για τη νέα στρατηγική μας συνεργασία με το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, με αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών FDA στα μέλη του. Προσβλέπουμε όχι μόνο στην συνεργασία με τα στελέχη του Επιμελητηρίου, αλλά και στην ουσιαστική στήριξη των μελών του σχετικά με την επέκταση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων και της εξαγωγής των προϊόντων τους στην αγορά των ΗΠΑ.



Η EAS είναι γνωστή για την εξειδίκευσή της στους επιχειρηματικούς κλάδους που διέπονται από τους κανονισμούς του FDA και μέσα από τη νέα αυτή συνεργασία, μας δίνεται η ευκαιρία να εργαστούμε μαζί με ελληνικές επιχειρήσεις, με στόχο να τις βοηθήσουμε να κατανοήσουν το κανονιστικό πλαίσιο του FDA και να τους παρέχουμε υποστήριξη για την επιτυχή συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις του FDA».