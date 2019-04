Στη British American Tobacco Hellas το βραβείο για το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα

Ως η εταιρεία με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα (Best Workplaces 2019) ανακηρύχθηκε η British American Tobacco Hellas στην κατηγορία των κορυφαίων επιχειρήσεων που απασχολούν από 50 έως 250 εργαζομένους. Η διάκριση στον θεσμό του Great Place to Work είναι η 14η που κατακτά η εταιρεία τα τελευταία 8 χρόνια και αποτελεί το επιστέγασμα των επενδύσεων του Ομίλου στην Ελλάδα και το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας.



Το 2018 ήταν μια χρονιά-ορόσημο για την British American Tobacco, που πραγματοποιεί σημαντικές επενδύσεις για τα προϊόντα δυνητικά μειωμένου κινδύνου, όπως το προϊόν θερμαινόμενου καπνού glo και το προϊόν ατμίσματος Vype, καθώς η Ελλάδα επελέγη ως μια από τις πρώτες χώρες παγκοσμίως όπου ο Όμιλος διαθέτει ολόκληρη την γκάμα των Προϊόντων Επόμενης Γενιάς. Το λανσάρισμα των Προϊόντων Επόμενης Γενιάς του Oμίλου στην Ελλάδα έχει ήδη δημιουργήσει μέσα σε λίγους μήνες περίπου 100 νέες θέσεις εργασίας, ενώ, συνολικά, η εταιρεία ενισχύει με 150 εκατομμύρια ευρώ την ελληνική οικονομία.



Η κατάκτηση της 1ης θέσης στα Best Workplaces 2019 αντανακλά την έμπρακτη αναγνώριση της πολιτικής ανθρωπίνου δυναμικού που εφαρμόζει η British American Tobacco στην Ελλάδα, η οποία περιλαμβάνει καινοτόμες και σύγχρονες πρακτικές, που αξιοποιούν, αναπτύσσουν και επιβραβεύουν τους εργαζομένους και τα ταλέντα τους.



Συνολικά, η British American Tobacco επενδύει τα τελευταία δύο χρόνια περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους και άλλες σημαντικές επιπλέον παροχές, όπως ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, προγράμματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και πλήθος άλλων παροχών και επιβράβευσης στους εργαζομένους της και δυνατοτήτων ακόμα και εντός του εργασιακού χώρου για ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.



Παράλληλα, η εταιρεία φροντίζει να προσφέρει εξαιρετικές επαγγελματικές προοπτικές εξέλιξης. Είναι ενδεικτικό ότι μέσα στο 2018, συνολικά, το 21% των εργαζομένων πήρε προαγωγή, με το 65% εξ αυτών να είναι γυναίκες. Πιστή στη δέσμευσή της να αναπτύσσει συνεχώς τις δεξιότητες των ανθρώπων της, η British American Tobacco Hellas έχει προσφέρει, συνολικά, εκατοντάδες ώρες εκπαίδευσης μέσα στο 2018. Και στον τομέα της κοινωνικής ευθύνης, οι εργαζόμενοι της εταιρείας αναλαμβάνουν διαρκώς πρωτοβουλία που δίνει αξία στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την δημιουργία του 1ου Job Center στην Ελλάδα για επανένταξη στην αγορά εργασίας κοινωνικών ομάδων που είναι στο περιθώριο, με την ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων της εταιρείας στη λειτουργία του Κέντρου, στο ξεκίνημα μιας πρωτοβουλίας που σημειώνει ήδη πολύ μεγάλη επιτυχία.



Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της British American Tobacco για Ελλάδα, Μάλτα, Κύπρο και Ισραήλ, κ. Θάνος Αυγερινός, ανέφερε: «Πρόκειται για μια σημαντική επιβράβευση τόσο για τις πρακτικές ανθρωπίνου δυναμικού, όσο και για την ικανότητα της εταιρείας να μετασχηματίζεται για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες και προκλήσεις που ανοίγουν οι σημαντικές επενδύσεις που φέρνει η είσοδος των Προϊόντων Επόμενης Γενιάς glo και Vype του Ομίλου στην Ελλάδα».



Η Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού για Ελλάδα, Μάλτα, Κύπρο και Ισραήλ, κ. Greta Autieri, δήλωσε: «Η διάκριση της British American Tobacco Hellas ως το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα αποδεικνύει ότι η εταιρεία, επενδύοντας διαρκώς στους ανθρώπους της, χτίζει σταθερές βάσεις, πάνω στις οποίες μπορεί να στηρίζεται για να συνεχίσει να εξελίσσεται, να θέτει συνεχώς υψηλότερους στόχους και να συμβάλλει στην ελληνική κοινωνία και οικονομία».