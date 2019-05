Κυκλοφόρησαν τα μήλα που δε «μαυρίζουν»

Η καναδική εταιρεία Okanagan Specialty Fruits Inc. (OSF) «λάνσαρε» πρόσφατα τη νέα γενετικά τροποποιημένη ποικιλία Arctic® Fuji η οποία πήρε έγκριση από το FDA (U.S. Food and Drug Administration). Τα τροποποιημένα μήλα είναι ακριβώς όπως τα συμβατικά Fuji με μία σημαντική διαφορά: Δε μαυρίζουν όταν τα κόψεις.



Είναι η τρίτη στη σειρά ποικιλία μετά τις Arctic® Granny και Arctic® Golden με το ίδιο γνώρισμα, που εγκρίθηκαν και κυκλοφόρησαν στην καναδική αγορά το 2015. Τα «αρκτικά» μήλα αποτέλεσαν αρχικά αντικείμενο διαμάχης για πολλά χρόνια, κατάφεραν όμως εντέλει να διεισδύσουν και στην αμερικανική αγορά. Τα προϊόντα διατίθενται για νωπή κατανάλωση, αλλά και σε μορφή «σνακ», σε μια ενδιαφέρουσα συσκευασία που περιλαμβάνει έτοιμα κομμένα κομμάτια μήλου που διατηρούν λευκή τη σάρκα τους, χωρίς ίχνος μαυρίσματος, ακόμα κι όταν έρθουν σε επαφή με τον αέρα.



Την ιδέα αυτή συνέλαβαν το 1996 το ζεύγος Neal και Louisa Carter, ιδρυτές της εταιρείας η οποίοι, όπως δηλώνουν, ήθελαν να βρούν τρόπους να αντιστρέψουν την καθοδική πορεία της κατανάλωσης μήλων και τις αυξημένες σπατάλες λόγω μαυρίσματος (σύμφωνα με τους ίδιους, το 40% των μήλων καταλήγει στα σκουπίδια, κατά κύριο λόγο από το μαύρισμά τους). Το 2003 λοιπόν, αξιοποίησαν τα ευρήματα του κορυφαίου επιστημονικού οργανισμού της Αυστραλίας (CSIRO), όπου χαρτογράφησαν τα γονίδια που ελέγχουν τη δράση ενός ενζύμου που σχετίζεται με το μαύρισμα των μήλων, ώστε να δημιουργήσουν ποικιλίες που δεν μαυρίζουν αν τραυματιστούν με οποιονδήποτε τρόπο.



Όταν οι φυτικοί ιστοί των φρούτων και λαχανικών τραυματιστούν, ενεργοποιείται η δράση της πολυφαινολικής οξειδάσης (polyphenole oxydase, PPO), που μέσα από σειρά χημικών αντιδράσεων μετατρέπει τις φαινολικές ενώσεις των ιστών σε μελανίνες, με αποτέλεσμα το φαινόμενο της «ενζυμικής αμαύρωσης» των ιστών. Η επιστημονική ομάδα της OSF, κατάφερε να απομονώσει τα γονίδια που ελέγχουν την περιορισμένη βιοσύνθεση του υπεύθυνου ενζύμου (PPO) και να τα εισάγει στις ποικιλίες-στόχους Granny Smith, Golden Delicious και Fuji (επόμενοι στόχοι είναι οι Gala και Honeycrisp).



Η γενετική τροποποίηση των ποικιλιών έγινε με τη μέθοδο της επιλεκτικής αποσιώπησης του γονιδίου-στόχου (selective gene-silencing pathway). Βασικά εργαλεία της μεθόδου είναι κομμάτια DNA από το Agrobacterium tumefaciens, για μεταφορά και ενσωμάτωση των γονιδίων, και από τον ιό του μωσαϊκού του κουνουπιδιού (Cauliflower mosaic virus, CaMV) για την «ενεργοποίησή» τους. Πρόκειται για τις πιο συνηθισμένες μεθόδους που χρησιμοποιούνται γενικά στη Βιοτεχνολογία για τη γενετική τροποποίηση των φυτών.



Οι «αρκτικές» ποικιλίες μήλων, όπως υποστηρίζει η εταιρεία, δεν διαφέρουν καθόλου από τις αντίστοιχες συμβατικές, τόσο ως προς τη θρεπτική αξία όσο και ως προς τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (γεύση, χρώμα). Για την καλλιέργειά τους, όπως πιστοποιεί το Υπουργείο Γεωργίας των Η.Π.Α. (USDA), δεν απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια, και μπορούν να εφαρμοστούν οι ίδιες καλλιεργητικές φροντίδες που εφαρμόζονται στις συμβατικές ποικιλίες.