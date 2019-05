Ο ρόλος των δασών και των χώρων πράσινου στην ευημερία του πληθυσμού θέμα συνέντευξης Τύπου

Η αναγνώριση του καταλυτικού ρόλου των δασών και των χώρων πρασίνου για τη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας του πληθυσμού, οι προκλήσεις που ανακύπτουν για τον αστικό και χωροταξικό χειρισμό στο σχεδιασμό πράσινων υποδομών και οι ισχυροί διαχρονικοί δεσμοί της φύσης και της ανθρώπινης υγείας-ευεξίας θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνέντευξης τύπου την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019, 10:30 π.μ στο Πολεμικό Μουσείο (Ριζάρη 2) στην Αθήνα.

Στο πάνελ θα συμμετέχουν οι:

-Δρ. Χρίστος Θ. Γαλλής, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Θεσσαλονίκη, Πρόεδρος της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Συνεδρίου «Δάση για την Δημόσια Υγεία»

-Dr. Chun, Bom-kwon, Ph.D., President of National Institute of Forest Science (NIFoS), Korea Forest Service (KFS), Republic of Korea

-Mr. Marco Martuzzi, Programme Manager, Environment and health intelligence and forecasting, WHO European Centre for Environment and Health

-Prof. Fabio Salvitano, Professor of Landscape Ecology, Applied Silviculture, Forest and Landscape restoration, and Urban Forestry at the University of Florence

-Prof. Terry Hartig, Professor of Environmental Psychology Institute for Housing and Urban Research and Department of Psychology Uppsala University

-Prof. Won Sop Shin, Professor of Social Forestry, Department of Forest Sciences, Chungbuk National University

-Dr. Qing Li, Nippon Medical School Hospital, Vice-President & Secretary General of International Society of Nature and Forest Medicine (INFOM), President of Japanese Society of Forest Medicine

-Prof. Liisa Tyrvainen, Research Professor, Dept. of Economics and Society, Natural Resources Institute Finland (Luke).

Η συνέντευξη Τύπου πραγματοποιείται ενόψει του Παγκοσμίου Συνεδρίου «Δάση για την Δημόσια Υγεία» που θα διεξαχθεί στις 8-11 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών.