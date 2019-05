Texprocess και techtextil: Διεθνείς εκθέσεις υφασμάτων και εύκαμπτων υλικών, από 14 έως 17 Μαΐου 2019, στην Φρανκφούρτη

Στην texprocess, διεθνείς εκθέτες θα παρουσιάσουν καινούριες μηχανές, νέες τεχνολογίες επεξεργασίας και υπηρεσίες για την παραγωγή υφασμάτων, ενδυμάτων κι εύκαμπτων υλικών, από 14 έως 17 Μαΐου 2019, στο διεθνές εκθεσιακό κέντρο της Φρανκφούρτης. Η techtextil, κορυφαία διεθνής εμπορική έκθεση για τεχνικά υφάσματα, nonwovens και υφαντουργικά ειδικών εφαρμογών, πραγματοποιείται παράλληλα, ενισχύοντας τη δυναμική και θεματολογία της texprocess.

Στην εποχή της ψηφιοποίησης, του internet και της Βιομηχανίας 4.0 κρίνεται απαραίτητη η ζωντανή αλληλεπίδραση κι ανταλλαγή ανάμεσα στη βιομηχανία, τις νέες start-ups, την έρευνα και τα επιστημονικά ινστιτούτα, που λαμβάνει χώρα στην έκθεση.



Στην texprocess στη Φρανκφούρτη, διεθνείς κατασκευαστές τεχνολογιών, αξεσουάρ κι υπηρεσιών για την παραγωγή ενδυμάτων κι επεξεργασία υφασμάτων έρχονται σε επαφή και συνάπτουν συνεργασίες με εξειδικευμένους επαγγελματίες στην επεξεργασία υφασμάτων απ’ όλο τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας διοργάνωσης της texprocess το 2017, 13.718 επισκέπτες από 109 χώρες ήρθαν στην έκθεση για να ενημερωθούν για τις νέες εξελίξεις και τάσεις του κλάδου, που παρουσιάστηκαν από 312 εκθέτες από 35 χώρες.



Η γκάμα προϊόντων που θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο της texprocess περιλαμβάνει όλα τα στάδια παραγωγής κι επεξεργασίας υφασμάτων κι εύκαμπτων υλικών, από το σχεδιασμό και την κοπή, τις διαδικασίες CAD/CAM και τις προετοιμασίες για την επεξεργασία με εφαρμογή κατάλληλης τεχνολογίας έως και τις διαδικασίες διανομής, φινιρίσματος, αποκομιδής άχρηστων υλικών, ανακύκλωσης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Οι τομείς αυτοί κατανέμονται ως εξής στον χώρο:

Hall 4.0: Design, Cutting/Making/Trimming, CAD/CAM, έλεγχος ποιότητας, IT πληροφοριακά συστήματα

Hall 4.1: Επεξεργασία προϊόντος, φινίρισμα, logistics υφασμάτων, τελικό φινίρισμα ενδυμάτων, ψηφιακές εκτυπώσεις

Hall 5.0: Ράψιμο, κεντήματα, Hall 5.1: Ράψιμο

Special Events texprocess & techtextil

Hall 4.1: Digital Textile Micro Factory

Foyer Hall 4.2: Urban Living – City of the Future. Στον ειδικό τομέα αυτό που είναι αφιερωμένος στη ζωή στην ‘πόλη του μέλλοντος’ θα παρουσιαστούν παραδείγματα εφαρμογών υφασμάτων που θα ικανοποιούν τις ανάγκες του αστικού πληθυσμού, δεδομένου ότι σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, 70% όλων των ανθρώπων αναμένονται να μένουν σε μητροπόλεις και μεγαλουπόλεις μέχρι το 2050.



Επιπλέων των special events Digital Textile Micro Factory & Urban Living – City of the Future, την έκθεση πλαισιώνει ένα πλούσιο πρόγραμμα διαλέξεων, παρουσιάσεων και διαγωνισμών, μέσα από το οποίο η έκθεση προσφέρει σε εκθέτες κι επισκέπτες ολοκληρωμένη ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις του κλάδου καθώς κι έμπνευση στον τομέα τεχνολογίας.

Ώρες λειτουργίας της texprocess:

14.-16.05.2019: 9.00 π.μ. έως 6.00 μ.μ

17.05.2019: 9.00 π.μ. έως 5.00 μ.μ