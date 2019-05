Πανεπιστημιακή βράβευση για την E-LA-WON

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά η E-LA-WON συμπεριλαμβάνεται στα διακριθέντα ελαιόλαδα στην ετήσια τελετή των βραβείων Olympia Health & Nutrition Awards που διοργανώνεται από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τους εταίρους του προγράμματος Aristoil.

Στο φετινό διαγωνισμό συμμετείχαν 1.569 δείγματα ελαιολάδου από 10 και πλέον χώρες. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι οι βραβεύσεις έχουν ως κριτήριο την περιεκτικότητα στις υγειοπροστατευτικές φαινόλες του κανονισμού της Ε.Ε. 432/2012, όπως αυτές μετρώνται με τη μέθοδο NMR που έχει αναπτυχθεί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Ιωάννης Καμπούρης, επεσήμανε πως «τα ελαιόλαδα της E-LA-WON μετά τις τρεις “Χρυσές” βραβεύσεις, καθώς και τη διάκριση για την Υποστήριξη της έρευνας “The Gold Award for the Support of the scientific research on olive oil and heath” και τον Έπαινο-Diploma για την “υποστήριξη της γαστρονομίας” – “Best Producer Company / Institution Collaborating in Gastronomy Developments”. Φέτος βραβεύονται με “Silver Standard of Excellence for High Phenolic Extra Virgin Olive Oil” για τις ευεργετικές ιδιότητές τους. Η νέα βράβευση αφορά στη φροντίδα και στη παραγωγή ελαιολάδου ως προϊόν για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και μας χαροποιεί ιδιαιτέρως».

Στην εκδήλωση παρέστησαν ως ομιλητές εξειδικευμένοι καθηγητές από τα Πανεπιστήμια:Harvard, University of California, Auburn University, University of Louisiana, ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, Κύπρου, Πελοποννήσου και Χαροκόπειο. Ανακοινώθηκαν σημαντικά αποτελέσματα σχετικά με τη δράση του υψηλού φαινολικού ελαιολάδου.