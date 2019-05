Ιδρύεται συμμαχία για προάσπιση της Ευρωπαϊκής Γεωργίας, θα εκπροσωπεί την χώρα μας ο Incofruit-Hellas

Η Fruit Vegetables EUROPE (EUCOFEL) συναντήθηκε με αντίστοιχες ευρωπαϊκές και εθνικές ενώσεις στον αγροτικό τομέα, που ανησυχούν βαθιά για την «εμπορική πολιτική» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Πέμπτη (23 Μαΐου 2019), στις Βρυξέλλες. Ελήφθη η απόφαση για τη δημιουργία της «Συμμαχίας για την Προάσπιση της Ευρωπαϊκής Γεωργίας» (ADEA).



Όπως δηλώνει στον ΑγροΤύπο, ο κ. Γεώργιος Πολυχρονάκης, Ειδικός Σύμβουλος-του Συνδέσμου Incofruit-Hellas, που θα εκπροσωπεί την χώρα μας, «στόχος μας είναι η αρχή της ΕΕ για την προστασία της ευρωπαϊκής παραγωγής αλλά και να υπάρχουν ίδια πρότυπα παραγωγής των ευρωπαϊκών με τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες αγροτικά προϊόντα».



Η Συμμαχία χαρακτηρίζεται σαν φιλοευρωπαϊκή και καλεί την υποστήριξη των νέων εκλεγμένων Ευρωβουλευτών να υπερασπιστούν και να εξασφαλίσουν ισότιμους όρους στις εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες.



«Η Συμμαχία θέλει μεγαλύτερη αποφασιστικότητα από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να επιμείνει ώστε όλες οι εισαγωγές αγροτικών προϊόντων διατροφής να πληρούν ακριβώς τα ίδια πρότυπα που επιβάλλονται στους Ευρωπαίους παραγωγούς», δήλωσε ο κ. Juan Marín.



Πέραν αυτών των απαιτήσεων για την ασφάλεια των τροφίμων, πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στα κριτήρια περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας κατά τη διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες.



Η Συμμαχία απαιτεί συλλογικά:

η ευρωπαϊκή γεωργία να μην υπονομεύεται στις εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες

τα εισαγόμενα προϊόντα να τηρούν τα ίδια πρότυπα παραγωγής με εκείνα που επιβάλλονται στους παραγωγούς της ΕΕ, τόσο στη συμβατική όσο και στη βιολογική γεωργία.

οι Ευρωπαίοι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές μεταξύ των μοντέλων παραγωγής της ΕΕ και των τρίτων χωρών ·

οι Ευρωπαίοι καταναλωτές κατανοούν να υποστηρίζουν τις κοινωνικές και πολιτιστικές πτυχές της γεωργίας της ΕΕ.

Όπως επισημαίνουν σε σχετική ανακοίνωση η «Συμμαχία» είναι ανοικτή σε όλους τους κλάδους που επιθυμούν να υπερασπιστούν τη γεωργία της ΕΕ.



Τα μέλη της ADEA είναι:

Fruit Vegetables EUROPE (EUCOFEL)

FEPEX - Spanish Federation of fruit and vegetables producers & exporters (Spain)

CGC - Spanish Citrus Management Committee (Spain)

APROA - Association of Producer Organisations of Fruit and Vegetables of Andalusia (Spain)

UGPBAN - French Banana sector (France)

ASPROCAN - Spanish Banana sector (Spain)

GESBA - Portuguese Banana sector (Portugal)

APEB - European Banana Association (EU)

ANPCA - Spanish Garlic producers and traders (Spain)

KZGPOiW - Polish national Association of fruit and vegetables producer groups (Poland)

AOPn Tomato & Cucumber from France (France)

INCOFRUIT Hellas (Greece)

The Irish Cattle and Sheep Association (Ireland)

The European Sugar Manufacturer’s Association (EU)

The European Beet Growers (EU)