Η New Holland αναβαθμίζει και αναπτύσσει τις σειρές των κορυφαίων ειδικών τρακτέρ της αγοράς

Η New Holland διευρύνει την προσφορά της στα ειδικά τρακτέρ και οδηγεί την αγορά σε αποκλειστικά χαρακτηριστικά που είναι διαθέσιμα μόνο στα προϊόντα της New Holland, όπως ο σπαστός εμπρόσθιος άξονας (SuperSteer), το υλικό των ερπυστριών (SmartTrax), η εργοστασιακή καμπίνα για τα ερπυστριοφόρα της σειράς TK, η πιστοποίηση φιλτραρίσματος κατηγορίας 4 για τις καμπίνες (BlueCAB4) και το σύστημα Noria στις σταφυλοσυλλεκτικές Braud.



Στην εποχή της γεωργίας ακριβείας, η New Holland έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη δικών της εξειδικευμένων λύσεων γεωργίας ακριβείας (PLM) που καλύπτουν από την πιο βασική τεχνολογία παρακολούθησης και καθοδήγησης σε όλη τη διαδρομή έως την πιο προηγμένη τηλεματική και το αποκλειστικό σύστημα Enocontrol.



Ο Sean Lennon, επικεφαλής της Παραγωγής Τρακτέρ, σχολίασε: «Η New Holland βρίσκεται στην πρώτη θέση των ειδικών τρακτέρ για δεκαετίες και το αποτέλεσμα είναι η σημερινή μεγάλη γκάμα προϊόντων. Παρέχει υψηλό βαθμό εξειδίκευσης και καλύπτει τόσο στενούς όσο και φαρδείς αμπελώνες και οπωρώνες, ελκυστήρες χαμηλού προφίλ για σκεπαστές καλλιέργειες, όπως επιτραπέζια σταφύλια και ακτινίδια, ερπυστριοφόρους ελκυστήρες για καλλιέργειες σε απότομες πλαγιές και για εργασίες σε λόφους, εξειδικευμένα προϊόντα όπως οι ισότροχοι ελκυστήρες και οι κορυφαίες σταφυλοσυλλεκτικές και ελαιοσυλλεκτικές μηχανές».



Το νέο μοντέλο Τ4F με δίστηλο αναδιπλούμενο πλαίσιο ασφαλείας, σε ειδική έκδοση με πολύ χαμηλό προφίλ, ικανοποιεί ιδιαίτερα εξειδικευμένες ανάγκες των αγροτών για σκεπαστές καλλιέργειες



Η New Holland προσφέρει το ειδικό τρακτέρ της σειράς Τ4F σε έκδοση με πολύ χαμηλό προφίλ, που απευθύνεται κυρίως σε αγρότες με σκεπαστές καλλιέργειες, οπωρώνες, αμπελώνες και γενικά εργασίες σε απότομες πλαγιές. Ο νέος εμπρόσθιος άξονας σε αυτή την έκδοση, φέρνει το μπροστινό μέρος του ελκυστήρα πιο κοντά στο έδαφος, με το καπό να απέχει μόλις 135 εκατοστά από το έδαφος.



Στο πίσω μέρος του ελκυστήρα, η νέα χαμηλή πλατφόρμα, που διατίθεται για ελαστικά 20’’ και 24’’, έχει τον χειριστή να κάθεται μόλις 73,5 εκατοστά από το έδαφος, επιτρέποντάς του να κινείται με μεγάλη ευελιξία σε χώρους μικρού εύρους και μικρού ύψους όπως σκεπαστές καλλιέργειες ακτινιδίων ή επιτραπέζια σταφύλια, χωρίς να ταλαιπωρούνται τα πολύτιμα φρούτα. Για τη νέα έκδοση Τ4 F είναι επίσης προαιρετικά διαθέσιμος εμπρόσθιος δυναμοδότης (PTO) και υδραυλικό ανυψωτικής ικανότητας 2 τόνων.



Το νέο μοντέλο TK4 στην κορυφή της κατηγορίας του, προσφέρει περισσότερη ισχύ και μεγαλύτερη υδραυλική απόδοση



Η New Holland έχει γίνει συνώνυμο της τελειότητας στους ερπυστριοφόρους ελκυστήρες για περισσότερα από 90 χρόνια, βελτιώνοντας συνεχώς την απόδοση και την άνεση στον χειρισμό για την κατηγορία τους. Η σειρά TK4 διευρύνεται με την προσθήκη ενός νέου μοντέλου 107 HP (79 kW), προσφέροντας υψηλότερες επιδόσεις και παραγωγικότητα για τους επαγγελματίες αγρότες. Το νέο μοντέλο διαθέτει μια νέα τριβάθμια αντλία, 80 λίτρων, για να προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη υδραυλική απόδοση, επιτρέποντας στους χειριστές να χειρίζονται εύκολα εξαιρετικά απαιτητικά παρελκόμενα.



Η New Holland είναι το σημείο αναφοράς για τις καμπίνες ερπυστριοφόρων ελκυστήρων και τις ελαστικές ερπύστριες. Είναι ο μόνος κατασκευαστής που προσφέρει μία εργοστασιακή καμπίνα – τώρα και αναβαθμισμένη. Η νέα καμπίνα, που διατίθεται στις τέσσερις εκδόσεις Mountain και Open Field, διαθέτει μια σειρά από βελτιώσεις που περιλαμβάνουν μια νέα ασπίδα θερμοκρασίας και σκόνης μεταξύ του κινητήρα και του χειριστή και ένα σύστημα κλιματισμού υψηλής απόδοσης με μεγαλύτερους ανεμιστήρες για μεγαλύτερη και καλύτερη ροή του αέρα.



Το T4K προσφέρει επίσης αποκλειστικές λειτουργίες που διευκολύνουν την ασφαλή και παραγωγική εργασία σε πολύ επικλινή εδάφη, όπως το σύστημα Steering-O-Matic™ Plus – το πιο προηγμένο σύστημα διεύθυνσης που διατίθεται στην αγορά – και το σύστημα SmartTrax, το μοναδικό στην αγορά που συνδυάζει την ευελιξία του καουτσούκ με την ανθεκτικότητα του χάλυβα.



Το νέο μοντέλο Τ4 χαμηλού προφίλ διαθέτει νέο φαρδύτερο εμπρόσθιο άξονα για μεγαλύτερα εμπρόσθια παρελκόμενα



Το Τ4LP διαθέτει νέο εμπρόσθιο άξονα βαριάς κατασκευής, με νέα χυτοσιδηρή στήριξη που προέρχεται από τη σειρά Τ4 utility, η οποία του δίνει τη δυνατότητα για τοποθέτηση φαρδύτερων ελαστικών για λειτουργία με ευκολία και εξαιρετική σταθερότητα ακόμη και με μεγαλύτερα παρελκόμενα, όπως οι εμπρόσθιοι φορτωτές ή τα ελαιοραβδιστικά.



Ο νέος εμπρόσθιος άξονας είναι 12 εκατ. φαρδύτερος από τον προηγούμενο και έχει δυνατότητα μέγιστης φόρτισης 2.500 κιλών. Ο οπίσθιος, άξονας βαριάς κατασκευής, έχει δυνατότητα μέγιστης φόρτισης 3.700 κιλών, η μέγιστη ανυψωτική ικανότητα του οπίσθιου υδραυλικού είναι 2.900 κιλά και προαιρετικά διατίθεται εμπρόσθιο υδραυλικό μέγιστης ανυψωτικής ικανότητας 1.970 κιλών. Με τις νέες ζάντες τροχών, το Τ4LP διατίθεται τώρα με ελαστικά 24’’, 28’’ και 30’’ για ρυθμίσεις πλάτους από 1.588mm έως 2.432mm. Τα πίσω φτερά διαθέτουν ευέλικτες επεκτάσεις για να προσαρμοστούν στο πλάτος του ελκυστήρα.



Το Τ4 LP είναι διαθέσιμο με μεγάλη γκάμα ελαστικών για να ταιριάζει σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών, συμπεριλαμβανομένων και των οπίσθιων ελαστικών μεγάλου όγκου 540/65R28, 500/70R24, 420/70R30 για να ταιριάζει με βαρύ εξοπλισμό και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εργασίας σε απότομο έδαφος.



Η New Holland παρουσιάζει επίσης και άλλες βελτιώσεις, όπως τον νέο Ηλεκτροϋδραυλικό αναστολέα διαφορισμού, και την εμπρόσθια πέδηση για ενισχυμένη ασφάλεια για καλλιέργειες σε επικλινή εδάφη και, προαιρετικά, εμπρόσθιο υδραυλικό μέγιστης ανυψωτικής ικανότητας 1.970 κιλών.



Ο Carlo Lambro, Πρόεδρος της New Holland Agriculture, δήλωσε: «η New Holland είναι ο απόλυτος ηγέτης της αγοράς στον τομέα των ειδικών ελκυστήρων – ένα αποτέλεσμα που βασίζεται σε μια πλούσια κατασκευαστική κληρονομιά και ένα αποδεδειγμένο ιστορικό καινοτομίας και τεχνογνωσίας. Η μοναδική κατανόηση της New Holland Agriculture για τις απαιτήσεις των αγροτών για τις ποικίλες και ειδικές εφαρμογές, οδηγούν τις προσπάθειές της για έρευνα και ανάπτυξη».