Συγχαρητήρια από ΕΦΕΤ για διεθνείς διακρίσεις ελληνικών επιχειρήσεις ελαιολάδου και μελιού

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων αποτελεί πλέον το νεότερο μέλος της οικογένειας του FEBEA (European Federation of Ethical and Alternative Banks and Financiers), μετά την έγκριση της αίτησής της από την Γενική Συνέλευση του FEBEA, που συνήλθε για πρώτη φορά στην χώρα μας, μαζί με το Ετήσιο Συνέδριό του, στις 30 και 31 Μαΐου, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.